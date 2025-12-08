Defesa Civil

Rajadas de 55 km/h ampliam danos e elevam para 68 as ocorrências registradas na capital.

O número de ocorrências provocadas pelo forte temporal que atingiu Manaus na noite de domingo (7) e madrugada desta segunda-feira (8) subiu para 68, segundo atualização da Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

Mais cedo, o balanço parcial apontava 32 chamados — ou seja, o total mais que dobrou em poucas horas.

Rajadas de vento que chegaram a 55 km/h contribuíram para o grande volume de registros e para os danos espalhados por diversas zonas da cidade.

Bairros mais afetados pela chuva

Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registraram os maiores acumulados:

Colônia Antônio Aleixo – 78 mm

Cidade de Deus – 77 mm

Puraquequara – 77 mm

Santa Luzia – 60 mm

Santa Etelvina – 49 mm

Tipos de ocorrências atendidas

Segundo a Defesa Civil Municipal, entre as 68 demandas registradas estão:

10 alagamentos

29 tombamentos de árvores

2 erosões

8 desabamentos

12 destelhamentos

3 riscos de desabamento

1 deslizamento de terra

2 bueiros danificados

As solicitações chegaram pelo Disque 199, que opera 24 horas, e foram direcionadas às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec).

Alerta para risco de deslizamento

O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil do Amazonas, emitiu alerta para risco de deslizamento nos bairros:

Cidade Nova

Cidade de Deus

Mauazinho

Jorge Teixeira

Colônia Antônio Aleixo

A população deve observar sinais como rachaduras no solo, paredes trincadas ou movimentação do terreno e deixar imediatamente o imóvel caso perceba algo incomum.

Ações emergenciais

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuou durante toda a madrugada na remoção de árvores que caíram devido à ventania. Ocorrências foram registradas em Ajuricaba, Nossa Senhora das Graças, Chapada, Compensa, Ponta Negra, Boulevard Amazonas e no cemitério São João Batista, onde uma mangueira derrubou um poste interno de iluminação.

Durante a manhã, novas equipes entraram em ação e atenderam mais de dez tombamentos adicionais nos bairros da Paz, Ponta Negra, Parque 10 de Novembro, Flores, Centro, Colônia Santo Antônio e Compensa.

Atendimento 24 horas

A Prefeitura reforça que os canais de emergência seguem ativos:

Disque 199

WhatsApp: (92) 98802-3547

As equipes da Defesa Civil e da Semulsp permanecem de prontidão devido à instabilidade climática.

