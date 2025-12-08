O número de ocorrências provocadas pelo forte temporal que atingiu Manaus na noite de domingo (7) e madrugada desta segunda-feira (8) subiu para 68, segundo atualização da Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC).
Mais cedo, o balanço parcial apontava 32 chamados — ou seja, o total mais que dobrou em poucas horas.
Rajadas de vento que chegaram a 55 km/h contribuíram para o grande volume de registros e para os danos espalhados por diversas zonas da cidade.
Bairros mais afetados pela chuva
Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registraram os maiores acumulados:
- Colônia Antônio Aleixo – 78 mm
- Cidade de Deus – 77 mm
- Puraquequara – 77 mm
- Santa Luzia – 60 mm
- Santa Etelvina – 49 mm
Tipos de ocorrências atendidas
Segundo a Defesa Civil Municipal, entre as 68 demandas registradas estão:
- 10 alagamentos
- 29 tombamentos de árvores
- 2 erosões
- 8 desabamentos
- 12 destelhamentos
- 3 riscos de desabamento
- 1 deslizamento de terra
- 2 bueiros danificados
As solicitações chegaram pelo Disque 199, que opera 24 horas, e foram direcionadas às equipes da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec).
Alerta para risco de deslizamento
O Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil do Amazonas, emitiu alerta para risco de deslizamento nos bairros:
- Cidade Nova
- Cidade de Deus
- Mauazinho
- Jorge Teixeira
- Colônia Antônio Aleixo
A população deve observar sinais como rachaduras no solo, paredes trincadas ou movimentação do terreno e deixar imediatamente o imóvel caso perceba algo incomum.
Ações emergenciais
A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuou durante toda a madrugada na remoção de árvores que caíram devido à ventania. Ocorrências foram registradas em Ajuricaba, Nossa Senhora das Graças, Chapada, Compensa, Ponta Negra, Boulevard Amazonas e no cemitério São João Batista, onde uma mangueira derrubou um poste interno de iluminação.
Durante a manhã, novas equipes entraram em ação e atenderam mais de dez tombamentos adicionais nos bairros da Paz, Ponta Negra, Parque 10 de Novembro, Flores, Centro, Colônia Santo Antônio e Compensa.
Atendimento 24 horas
A Prefeitura reforça que os canais de emergência seguem ativos:
- Disque 199
- WhatsApp: (92) 98802-3547
As equipes da Defesa Civil e da Semulsp permanecem de prontidão devido à instabilidade climática.
