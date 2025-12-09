Um homem, de 24 anos, foi preso no Porto do município de Fonte Boa com 41 tabletes de maconha do tipo skunk, no domingo (7). A operação foi realizada pelo 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM).
Por volta das 12h30, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um passageiro de uma embarcação vinda do município de Jutaí transportava drogas em sua bagagem.
Abordagem e apreensão
Com apoio da Guarda Municipal, os policiais iniciaram as diligências, abordaram o suspeito e encontraram o material ilícito entre seus pertences.
Encaminhamento à delegacia
Os agentes conduziram o suspeito e toda a droga apreendida à 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa.
