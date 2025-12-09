Skunk

Polícia Militar flagra suspeito com drogas após denúncia sobre embarcação vinda de Jutaí.

Um homem, de 24 anos, foi preso no Porto do município de Fonte Boa com 41 tabletes de maconha do tipo skunk, no domingo (7). A operação foi realizada pelo 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM).

Por volta das 12h30, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um passageiro de uma embarcação vinda do município de Jutaí transportava drogas em sua bagagem.

Abordagem e apreensão

Com apoio da Guarda Municipal, os policiais iniciaram as diligências, abordaram o suspeito e encontraram o material ilícito entre seus pertences.

Encaminhamento à delegacia

Os agentes conduziram o suspeito e toda a droga apreendida à 55ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Fonte Boa.

