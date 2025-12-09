Alerta

Chuva intensa provoca interrupções em 11 cruzamentos semaforizados.

Publicado em 09 de dezembro de 2025

Por EM TEMPO

As fortes chuvas que atingiram Manaus, entre domingo (7) e a madrugada de segunda-feira (8), causaram falhas temporárias em 11 cruzamentos semaforizados da cidade. A interrupção afetou o funcionamento normal dos semáforos, gerando transtornos no trânsito e exigindo ação rápida das equipes responsáveis.

Até o momento, nove problemas já foram solucionados, enquanto dois pontos permanecem inoperantes devido à falta de fornecimento de energia elétrica.

Semáforos com problemas já resolvidos

Entre os cruzamentos que voltaram a operar normalmente estão:

Mário Ypiranga com Fortaleza

Joaquim Nabuco com Ramos Ferreira

Avenida Constantino Nery (Ambev)

Torquato Tapajós (NIB)

Ramos Ferreira com Joaquim Nabuco

7 de Setembro com Visconde de Duque de Caxias

Presidente Kennedy com Rodrigo Otávio

Presidente Kennedy com Felismino Soares

Rodrigo Otávio (Studio 5)

Pontos ainda inoperantes

Dois locais seguem sem funcionamento devido à falha no fornecimento de energia elétrica:

Comendador Clementino com Japurá (transformador aberto)

Constantino Nery (Millenium) (transformador aberto)

A equipe técnica continua monitorando a situação e trabalhando em conjunto com a concessionária de energia para normalizar os serviços o quanto antes.

