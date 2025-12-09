As fortes chuvas que atingiram Manaus, entre domingo (7) e a madrugada de segunda-feira (8), causaram falhas temporárias em 11 cruzamentos semaforizados da cidade. A interrupção afetou o funcionamento normal dos semáforos, gerando transtornos no trânsito e exigindo ação rápida das equipes responsáveis.
Até o momento, nove problemas já foram solucionados, enquanto dois pontos permanecem inoperantes devido à falta de fornecimento de energia elétrica.
Semáforos com problemas já resolvidos
Entre os cruzamentos que voltaram a operar normalmente estão:
- Mário Ypiranga com Fortaleza
- Joaquim Nabuco com Ramos Ferreira
- Avenida Constantino Nery (Ambev)
- Torquato Tapajós (NIB)
- Ramos Ferreira com Joaquim Nabuco
- 7 de Setembro com Visconde de Duque de Caxias
- Presidente Kennedy com Rodrigo Otávio
- Presidente Kennedy com Felismino Soares
- Rodrigo Otávio (Studio 5)
Pontos ainda inoperantes
Dois locais seguem sem funcionamento devido à falha no fornecimento de energia elétrica:
- Comendador Clementino com Japurá (transformador aberto)
- Constantino Nery (Millenium) (transformador aberto)
A equipe técnica continua monitorando a situação e trabalhando em conjunto com a concessionária de energia para normalizar os serviços o quanto antes.
