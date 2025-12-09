educação

Governo e Prefeitura anunciam mais de 837 mil vagas nas redes públicas para o ano letivo de 2026

Mais de 837 mil vagas serão disponibilizadas nas redes públicas de ensino do Amazonas para o ano letivo de 2026. Destas, 283.497 serão voltadas a novos alunos, sendo 195.555 na rede estadual e 87.942 na rede municipal de Manaus.

Esse quadro foi apresentado nesta terça-feira (9), quando o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, e a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), juntamente com a empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam), divulgaram o calendário de matrículas 2026.

Etapas do calendário de matrículas

O calendário inclui rematrículas automáticas, reordenamentos, transferências (incluindo alunos com deficiência), matrícula de novos estudantes e atendimento a retardatários. A reserva de vagas será feita prioritariamente pelo site, tanto para a rede municipal de Manaus quanto para a rede estadual, nos 62 municípios. As escolas também estarão abertas para atender quem não possui acesso à internet.

“Esse trabalho tem sido feito em conjunto porque nós entendemos a importância que tem para a sociedade amazonense, dizer do nosso compromisso e do nosso comprometimento, estamos lançando esse calendário agora, no dia 9 de dezembro, para que todos os pais e responsáveis se organizem”, ressaltou a Secretária de Estado de Educação, Arlete Mendonça.

Rematrículas e reordenamento

As rematrículas automáticas da rede estadual começam no dia 16 de dezembro e seguem até 6 de janeiro de 2026. Na rede municipal, o processo ocorrerá de 22 de dezembro a 6 de janeiro de 2026. As escolas farão todo o procedimento.

O reordenamento de todos os ensinos ocorrerá no dia 7 de janeiro. Os pais ou responsáveis devem confirmar o reordenamento nos dias 8 e 9 de janeiro nas novas escolas. O processo é destinado a alunos cujas unidades atuais não oferecem continuidade de ensino e já está em andamento pelas equipes da Seduc-AM e Semed-Manaus.

A transferência e matrícula de novos alunos com deficiência ocorrerá nos dias 12 e 13 de janeiro, seguindo a prioridade estabelecida pela Lei 13.146 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.

As transferências para os demais estudantes da rede pública ocorrerão entre 14 e 15 de janeiro, pelo site https://matriculas.am.gov.br ou presencialmente nas escolas estaduais e municipais.

Matrículas de novos alunos

O processo de matrícula para novos alunos poderá ser feito on-line, mediante cadastro prévio no site https://matriculas.am.gov.br, ou presencialmente nas escolas públicas.

Entre 12 e 13 de janeiro, haverá atendimento exclusivo para alunos com deficiência. De 16 a 20 de janeiro, o atendimento será voltado aos demais novos estudantes.

Na rede municipal, o processo segue as mesmas datas, com atendimento on-line e presencial.

Oferta de vagas por rede de ensino

Para 2026, a rede estadual oferecerá 542.287 vagas na capital e no interior, das quais 346.732 são referentes a rematrículas e reordenamentos, e 195.555 destinadas a novos alunos.

Na rede municipal, a Semed rematriculará 236.190 estudantes e ofertará 87.942 novas vagas, chegando a 295.199 vagas disponíveis.

A reserva de vagas tem validade de três dias úteis. Passado esse período, será necessário solicitar novamente. A matrícula só é efetivada mediante apresentação presencial dos documentos obrigatórios. Não há cobrança de taxas ou qualquer exigência financeira.

Inscrições para creches

As vagas em creches seguem processo diferenciado. As inscrições ocorrem de 6 a 13 de janeiro pelo site inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br, com seleção para preenchimento das vagas.

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, destacou a ampliação do número de vagas.

“Quando nós assumimos, em 2021, eram 5 mil vagas. Nós conseguimos aumentar, em quatro anos, mais 5 mil, e agora, para 2026, serão mais 6 mil vagas. Então, nós teremos mais de 16 mil vagas de creches. Na Semed Manaus, o atendimento é crescente. E não é apenas importante para a criança. A gente sempre reforça que a mãe pode colocar a criança na creche e trabalhar para garantir o seu sustento”, completou o secretário.

O resultado será divulgado no dia 20 de janeiro. A confirmação da matrícula nas creches ocorrerá de 21 a 27 de janeiro.

“É importante, papai e mamãe, que vocês confirmem a matrícula do seu filho, porque temos crianças que ficam no cadastro de reserva durante as inscrições para creche, e não indo no período correto para a confirmação da vaga, essa passa para a criança seguinte na fila de espera nessa creche escolhida”, finaliza o secretário.

Canais de atendimento

A Seduc disponibiliza atendimento pelos canais:

• Telefone: 0800 092 5050

• WhatsApp: 800 092 5050

• E-mail: [email protected]

Na Semed, os atendimentos são pelos e-mails:

• [email protected]

• [email protected]

Plataforma de matrículas

Desenvolvido pela Prodam, o site matriculas.am.gov.br é a plataforma que operacionaliza as matrículas das redes públicas do Amazonas, de Manaus e de Iranduba. O sistema possui recursos de acessibilidade, versões em português, espanhol e inglês, além de ser responsivo para múltiplos dispositivos.

No portal, pais e estudantes encontram o calendário completo, a lista de escolas, documentos necessários e perguntas frequentes.

O diretor-presidente da Prodam, Ransés Gadelha, destacou as melhorias.

“Para 2026, incorporamos melhorias de desempenho e reforçamos a infraestrutura com um banco de dados mais moderno, garantindo uma navegação mais intuitiva e um processo de matrícula ainda mais ágil. Sem esquecer, é claro, a importância da proteção de dados”, afirmou.

Cadastro de novos alunos

Para novos alunos da rede estadual, o cadastro no site exige nome, e-mail e CPF. Um código é enviado ao e-mail informado para validar o acesso. Também é possível entrar com credenciais do Gov.br, simplificando a identificação e reduzindo etapas do processo.

