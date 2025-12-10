Inauguração

A Prefeitura de Manaus inaugurou, nesta terça-feira, 9/12, a sede reformada da Controladoria-Geral do Município (CGM), marcando um passo decisivo na modernização das estruturas de controle interno, na valorização dos servidores e na ampliação da transparência pública. A entrega foi realizada pelo prefeito David Almeida, ao lado do controlador-geral do município, Alessandro Moreira, e simboliza uma virada histórica na infraestrutura e na capacidade operacional da CGM, justamente em um momento em que Manaus realiza o primeiro concurso público para auditores da sua história.

Com a reforma, o espaço, localizado na sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste, passa a ter condições adequadas para receber parte dos 25 novos servidores, além de melhorar o ambiente de trabalho dos que já atuam no órgão. O espaço foi ampliado e reestruturado para comportar até 70 servidores, com salas funcionais, área de descanso, refeitório, sala de reuniões e gabinetes específicos para o subcontrolador e para o ouvidor, antes inexistentes. O conjunto de melhorias garante mais conforto, privacidade e produtividade às equipes.

Durante a inauguração, o prefeito David Almeida destacou que o investimento não é apenas físico, mas humano, reforçando sua visão de gestão voltada para a valorização das pessoas que servem a cidade.

“Essa reforma visa melhorar as estruturas da prefeitura para melhor servir a população e dar qualidade de trabalho aos nossos servidores. As pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa, por isso precisam de um ambiente confortável e adequado para entregar o melhor serviço possível aos cidadãos. Estamos preparando a CGM para esse novo momento, com servidores felizes, bem instalados e motivados”, afirmou o prefeito.

O controlador-geral, Alessandro Moreira, enfatizou que a reestruturação representa um reconhecimento ao papel essencial do controle interno e demonstra a compreensão do prefeito sobre o impacto direto desse trabalho na qualidade dos serviços públicos.

“Agradeço ao prefeito David Almeida pela atenção e pela prioridade que tem dado à controladoria e à ouvidoria. Nós estruturamos uma área completa para recepcionar os novos servidores e acolher melhor os que já estão aqui. Além da reforma física, investimos em equipamentos, computadores, notebooks, solução tecnológica, inteligência artificial e sistemas que vão elevar o padrão de Manaus no controle e na transparência”, disse.

A CGM passa agora a operar com um conjunto robusto de tecnologias inéditas na administração municipal. Entre elas: sistema de auditoria integrado ao Tribunal de Contas do Estado, permitindo respostas mais rápidas e qualificadas às recomendações de controle; sistema de integridade e compliance, que dá suporte ao novo Código de Ética dos Servidores Municipais, criado pela atual gestão; ferramenta de integridade de fornecedores, alinhada à Lei 14.133, aprovada e sancionada no governo David Almeida; chatbot inteligente para ouvidoria e para pedidos de acesso à informação; aplicação de Inteligência Artificial para análise de dados, monitoramento de redes sociais e identificação de desinformação; novo Portal da Transparência, que prepara Manaus para alcançar a qualificação Diamante em 2026, hoje o município já possui a qualificação Ouro.

Esses avanços permitirão que a controladoria tenha maior alcance, precisão e agilidade no controle interno, além de ampliar o acesso do cidadão a informações realmente relevantes sobre saúde, educação, assistência social e serviços municipais, tornando a transparência mais prática e útil no dia a dia da população.

Com a nova sede, a chegada dos auditores e a implementação de sistemas modernos, Manaus consolida um dos maiores investimentos da sua história na área de controle interno, reforçando o compromisso da gestão com governança, eficiência e respeito ao cidadão.

