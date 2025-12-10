Iniciativa

Programa da PM-AM fortalece disciplina, cidadania e protagonismo de jovens

O Formando Cidadão, programa socioeducativo da Polícia Militar do Amazonas que há 28 anos transforma a realidade de jovens de Manaus e do interior do estado, segue cumprindo sua missão de fortalecer valores, disciplina e protagonismo social entre adolescentes de 12 a 17 anos. A iniciativa, coordenada pela Major Franciane, atualmente atende 146 alunos em Manaus e 266 em todo o Amazonas, distribuídos em seis bases na capital e três nos municípios Tefé, Nhamundá e Itacoatiara.

A coordenação também mantém parcerias fundamentais que ampliam o impacto do projeto. Só na atual gestão, 68 alunos concluíram curso de informática no SENAC, e seis estão finalizando estudos musicais no Liceu de Artes Cláudio Santoro, com aulas de violão, trompete e trombone.

Na Base da 17ª Cicom no bairro Redenção – Zona Centro-Oeste de Manaus, onde funciona uma das turmas do projeto, o trabalho diário é conduzido pelo Sargento B. Maxwell, instrutor que acompanha de perto a evolução dos adolescentes e reforça princípios essenciais: respeito, responsabilidade e disciplina. Ao lado dele, o maestro Subtenente Galvão orienta as atividades de musicalização.

O ambiente oferece uma rotina variada, com tênis de mesa, futebol, jiu-jitsu, aulas de música (incluindo violão), ética e cidadania, além de atividades em grupo conduzidas por estagiários de psicologia em parceria com a Fametro. Há também acompanhamento e acolhimento emergencial, reforçando o cuidado integral aos participantes.

Os relatos dos alunos reforçam a importância do projeto na construção de autoestima, disciplina e visão de futuro. Jovens como José Leodan, Pedro Vinícius, Adriano Nunes, Jaime Abreu, Charleson Pereira de Souza, André Levi, Caleb Freire, Henrique Arantes, João Miguel comentaram mudanças significativas de comportamento, melhoria nos estudos e maior responsabilidade com a família. Faz parte também do grupo, o aluno Davi Kauê que está hospitalizado.

Entre os depoimentos mais marcantes está o de Pedro Vinícius, 14 anos, que participa do projeto há três anos. Ele resume, em suas palavras, a mudança vivida.

“Eu já fui um jovem rebelde e preguiçoso. Aqui aprendi disciplina, respeito e maturidade. Hoje ajudo minhas sobrinhas e tenho mais responsabilidade em casa e na escola.”

Outro destaque é o relato emocionado de André Leão, que ressaltou o impacto da educação financeira.

“A gente aprende a guardar dinheiro, a pensar no futuro, a não depender dos outros. Isso eu vou levar para a vida.”

O ex-aluno Adriano Nunes, que ingressou no projeto em 2013 e hoje trabalha como jovem aprendiz na TCL Semp (empresa que já admitiu 17 ex-alunos do Formando Cidadão), mantém vínculo com a equipe e reconhece o valor da formação recebida.

“Cresci como cidadão. Aprendi violão, flauta e princípios que carrego até hoje. Foi aqui que dei meu primeiro passo para o mercado de trabalho.”

Para o Sargento Maxwell, transformar meninos em protagonistas da própria história é o eixo central do trabalho.

“Nosso papel é incutir princípios e valores. Eles precisam entender que devem escrever a própria história, sem medo da carteira de trabalho e buscando autonomia na vida adulta.”

Além das atividades pedagógicas e esportivas, os jovens desenvolvem leitura diária, reflexão e práticas de convivência, fortalecendo a noção de que o Formando Cidadão é uma “segunda casa”.

A Major Franciane destaca o compromisso com a ampliação do público atendido. Segundo ela, a expectativa para 2025 é abrir vagas para meninas e reduzir a idade mínima de ingresso de 12 para 10 anos, ampliando oportunidades e alcançando mais famílias.

Com quase três décadas de atuação e mais de 4 mil jovens formados, o Formando Cidadão segue como um dos projetos mais importantes da PM-AM, unindo disciplina, humanidade e acolhimento para transformar vidas por meio da educação integral.

O Formando Cidadão completou aniversário de existência no último dia 3 de dezembro.

(*) Com informações da assessoria

