Iniciativa atende 1.500 crianças e jovens no Amazonas com atividades esportivas e formativas

O Projeto AEVA – Esporte, Educação e Inclusão é realizado pela Associação Educacional Voz Ativa com apoio da Petrobras, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A iniciativa se tornou uma das mais transformadoras do Amazonas ao unir esporte, educação e inclusão em uma jornada de desenvolvimento humano. O objetivo é criar oportunidades reais para crianças e jovens que antes não tinham acesso a espaços estruturados de aprendizagem.

Criado em 2025, o projeto atua em Manaus, Coari e Carauari. Cada município atende 500 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. São 1.500 participantes que recebem aulas gratuitas, acompanhamento e vivências formativas. As atividades desenvolvem disciplina, respeito, convivência e autoestima. O AEVA virou referência por atuar com propósito e transformar vidas por meio do esporte e da educação.

Foto: Divulgação

As atividades incluem Flag Football, Judô e Xadrez. As modalidades fortalecem habilidades técnicas e cognitivas. Para muitos participantes, o projeto representa o primeiro contato com rotina organizada, metas claras e ambiente acolhedor. Cada treino vira uma oportunidade de crescimento, pertencimento e descoberta do próprio potencial.

A transformação aparece no relato da aluna Maria Luiza Seixas de Oliveira, de 12 anos. Ela afirma: “Antes do projeto, eu não sabia que podia ir tão longe. Aqui eu aprendi a jogar, a me concentrar, a ter responsabilidade. Mas o que eu mais aprendi foi a acreditar em mim. Quando eu visto o uniforme e entro no campo, parece que eu tenho um futuro gigante me esperando. O Projeto AEVA – Esporte, Educação e Inclusão mudou minha vida e eu sei que vai mudar a vida de muitas outras crianças também.” O depoimento revela o impacto emocional e social do projeto nas novas gerações.

Os professores também vivenciam essa mudança. Para o educador Girleno Menezes Barbosa Filho, a missão vai além da técnica: “A nossa responsabilidade é enorme. Cada criança que entra aqui carrega uma história, uma luta e um sonho. Ser professor no projeto é entender que a gente não está só ensinando esporte, estamos ajudando a construir caráter, disciplina e esperança. É uma missão que exige entrega, amor e a certeza de que cada treino pode mudar o caminho de uma vida.” A fala demonstra o comprometimento dos educadores que fazem o projeto acontecer.

Foto: Divulgação

O impacto do AEVA também aparece na comunidade. Famílias e lideranças acompanham a evolução dos alunos e celebram conquistas dentro e fora das quadras. Muitas mães relatam mudanças na confiança, no comportamento e no desempenho escolar dos filhos. O esporte, aliado à educação, se torna ferramenta de transformação social. O projeto fortalece vínculos e promove desenvolvimento coletivo.

O Projeto AEVA – Esporte, Educação e Inclusão se tornou realidade graças ao apoio da Petrobras e de parceiros que acreditam no esporte como instrumento de impacto social. A iniciativa escreve uma nova história para 1.500 jovens do Amazonas. Uma história em que talento encontra oportunidade, disciplina vira sonho e cada participante descobre que o futuro pode ser maior do que imaginava.

(*) Com informações da assessoria

