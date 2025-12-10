O custo da cesta básica caiu em 24 das 27 capitais brasileiras em novembro, em comparação com outubro.
A informação consta na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada na terça-feira (9) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Em Manaus, o preço da cesta básica recuou 0,61% em novembro e fechou o mês em R$ 629,39.
Queda atinge nove dos 12 produtos em Manaus
Na capital amazonense, nove dos 12 itens da cesta básica ficaram mais baratos entre outubro e novembro.
As reduções foram:
- Farinha de mandioca (-8,09%);
- Arroz agulhinha (-4,56%);
- Tomate (-3,52%);
- Café em pó (-2,95%);
- Manteiga (-0,99%);
- Banana (-0,78%);
- Pão francês (-0,52%);
- Leite integral (-0,44%); e
- Açúcar cristal (-0,27%).
Por outro lado, três produtos registraram aumento: óleo de soja (3,40%), feijão carioca (3,15%) e carne bovina de primeira (1,58%).
Acumulado de abril a novembro indica retração
No acumulado entre abril e novembro, a cesta básica de Manaus teve queda de 6,31%. Oito produtos apresentaram redução no período:
- Tomate (-26,55%);
- Arroz agulhinha (-23,41%);
- Farinha de mandioca (-16,32%);
- Açúcar cristal (-9,58%);
- Manteiga (-3,49%);
- Banana (-3,38%)
- Pão francês (-1,67%); e
- Leite integral (-1,30%).
Cenário nacional mostra recuo em 24 capitais
No país, o preço dos alimentos básicos caiu entre outubro e novembro em 24 das 27 capitais analisadas. As maiores reduções ocorreram em Macapá (-5,28%), Porto Alegre (-4,10%), Maceió (-3,51%), Natal (-3,40%) e Palmas (-3,28%).
No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e outubro de 2025, nove capitais mantêm retração, com destaque para Brasília (-5,35%), Natal (-4,20%) e Aracaju (-2,88%).
Reduções expressivas
Entre outubro e novembro de 2025, o preço do arroz agulhinha caiu nas 27 cidades pesquisadas, variando de -10,27% em Brasília a -0,34% em Palmas.
O tomate ficou mais barato em 26 das 27 capitais, com quedas entre -27,39% em Porto Alegre e -3,21% em Boa Vista.
Rio Branco foi a única cidade com aumento (0,11%). O recuo nacional decorre da maior oferta, favorecida pela maturação das lavouras.
O preço médio do açúcar caiu em 24 capitais, especialmente em Boa Vista (-6,22%) e Aracaju (-6,09%). A queda se deve à redução de preços no mercado internacional e ao aumento da oferta durante a safra.
O leite integral ficou mais barato em 24 capitais em novembro. As retrações variaram de -7,27%, em Porto Alegre, a -0,28%, em Rio Branco. O excesso de oferta no campo e a importação de derivados influenciaram a redução.
O café em pó registrou redução em 20 cidades, com destaque para São Luís (-5,09%), Campo Grande (-3,39%) e Belo Horizonte (-3,12%).
A boa produtividade das lavouras e o ritmo lento de negociação das tarifas americanas favoreceram a queda no varejo.
Comparação em 12 meses mostra recuos amplos
A análise entre novembro de 2024 e novembro de 2025 engloba 17 capitais, onde o Dieese mantinha o levantamento.
O arroz agulhinha caiu em todas elas, com variações entre -40,22% (Brasília) e -21,77% (Aracaju). O açúcar recuou em 14 capitais, destacando-se Belém (-30,67%) e Brasília (-18,71%).
A batata, pesquisada em 10 cidades do Centro-Sul, teve queda em todas, entre -52,45% (Campo Grande) e -30,70% (Vitória).
O leite integral também apresentou redução em todas as capitais analisadas, com variações entre -11,76% (Recife) e -1,33% (Fortaleza).
Parceria amplia coleta para 27 capitais
A coleta dos preços da cesta básica passou de 17 para 27 capitais em 2025, por meio da parceria entre Conab e Dieese.
A ampliação reforça a Política Nacional de Segurança Alimentar e a Política Nacional de Abastecimento Alimentar.
Os primeiros resultados com todas as capitais foram divulgados em agosto de 2025, com base nos dados de julho.
Leia mais: Pesquisa do Procon aponta queda de 5,84% na cesta básica em Manaus.
(*) Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República