Segurança alimentar

Levantamento da Conab e do Dieese aponta queda no preço dos alimentos em grande parte do país e detalha variações por produto e capital

Publicado em 10 de dezembro de 2025

O custo da cesta básica caiu em 24 das 27 capitais brasileiras em novembro, em comparação com outubro.

A informação consta na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada na terça-feira (9) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em Manaus, o preço da cesta básica recuou 0,61% em novembro e fechou o mês em R$ 629,39.

Queda atinge nove dos 12 produtos em Manaus

Na capital amazonense, nove dos 12 itens da cesta básica ficaram mais baratos entre outubro e novembro.

As reduções foram:

Farinha de mandioca (-8,09%);

Arroz agulhinha (-4,56%);

Tomate (-3,52%);

Café em pó (-2,95%);

Manteiga (-0,99%);

Banana (-0,78%);

Pão francês (-0,52%);

Leite integral (-0,44%); e

Açúcar cristal (-0,27%).

Por outro lado, três produtos registraram aumento: óleo de soja (3,40%), feijão carioca (3,15%) e carne bovina de primeira (1,58%).

Acumulado de abril a novembro indica retração

No acumulado entre abril e novembro, a cesta básica de Manaus teve queda de 6,31%. Oito produtos apresentaram redução no período:

Tomate (-26,55%);

Arroz agulhinha (-23,41%);

Farinha de mandioca (-16,32%);

Açúcar cristal (-9,58%);

Manteiga (-3,49%);

Banana (-3,38%)

Pão francês (-1,67%); e

Leite integral (-1,30%).

Cenário nacional mostra recuo em 24 capitais

No país, o preço dos alimentos básicos caiu entre outubro e novembro em 24 das 27 capitais analisadas. As maiores reduções ocorreram em Macapá (-5,28%), Porto Alegre (-4,10%), Maceió (-3,51%), Natal (-3,40%) e Palmas (-3,28%).

No acumulado do ano, entre dezembro de 2024 e outubro de 2025, nove capitais mantêm retração, com destaque para Brasília (-5,35%), Natal (-4,20%) e Aracaju (-2,88%).

Reduções expressivas

Entre outubro e novembro de 2025, o preço do arroz agulhinha caiu nas 27 cidades pesquisadas, variando de -10,27% em Brasília a -0,34% em Palmas.

O tomate ficou mais barato em 26 das 27 capitais, com quedas entre -27,39% em Porto Alegre e -3,21% em Boa Vista.

Rio Branco foi a única cidade com aumento (0,11%). O recuo nacional decorre da maior oferta, favorecida pela maturação das lavouras.

O preço médio do açúcar caiu em 24 capitais, especialmente em Boa Vista (-6,22%) e Aracaju (-6,09%). A queda se deve à redução de preços no mercado internacional e ao aumento da oferta durante a safra.

O leite integral ficou mais barato em 24 capitais em novembro. As retrações variaram de -7,27%, em Porto Alegre, a -0,28%, em Rio Branco. O excesso de oferta no campo e a importação de derivados influenciaram a redução.

O café em pó registrou redução em 20 cidades, com destaque para São Luís (-5,09%), Campo Grande (-3,39%) e Belo Horizonte (-3,12%).

A boa produtividade das lavouras e o ritmo lento de negociação das tarifas americanas favoreceram a queda no varejo.

Comparação em 12 meses mostra recuos amplos

A análise entre novembro de 2024 e novembro de 2025 engloba 17 capitais, onde o Dieese mantinha o levantamento.

O arroz agulhinha caiu em todas elas, com variações entre -40,22% (Brasília) e -21,77% (Aracaju). O açúcar recuou em 14 capitais, destacando-se Belém (-30,67%) e Brasília (-18,71%).

A batata, pesquisada em 10 cidades do Centro-Sul, teve queda em todas, entre -52,45% (Campo Grande) e -30,70% (Vitória).

O leite integral também apresentou redução em todas as capitais analisadas, com variações entre -11,76% (Recife) e -1,33% (Fortaleza).

Parceria amplia coleta para 27 capitais

A coleta dos preços da cesta básica passou de 17 para 27 capitais em 2025, por meio da parceria entre Conab e Dieese.

A ampliação reforça a Política Nacional de Segurança Alimentar e a Política Nacional de Abastecimento Alimentar.

Os primeiros resultados com todas as capitais foram divulgados em agosto de 2025, com base nos dados de julho.

(*) Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República