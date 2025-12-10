Resgate

Menina foi forçada a entrar em carro, agredida e abusada em imóvel no Bairro Frei Damião.

Nesta segunda-feira (8), moradores encontraram uma adolescente de 13 anos em um terreno baldio do Bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

De acordo com testemunhas, duas mulheres renderam a adolescente e a forçaram a entrar em um veículo. Ela foi levada a um imóvel, onde sofreu agressões físicas e teve seus cabelos cortados, depois foi estuprada por um homem que apareceu na casa.

Os moradores da região acolheram a jovem e acionaram a polícia.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte. A corporação informou que mais detalhes serão divulgados posteriormente para não comprometer o andamento das investigações.

*Com informações do Meio News.

