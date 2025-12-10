Mundial

Com dois gols de Arrascaeta, Rubro-Negro garante vaga na semifinal da competição

O Flamengo mantém vivo o sonho do título mundial em 2025. Nesta quarta-feira (10), o Rubro-Negro derrotou o Cruz Azul por 2 a 1, no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, e avançou na Copa Intercontinental, graças aos dois gols de Arrascaeta.

O Cruz Azul começou melhor no primeiro tempo, pressionando o gol de Rossi. No entanto, o Flamengo abriu o placar aos 14 minutos, quando Gonzalo Piovi errou a saída de bola e Arrascaeta driblou o goleiro Gudiño para marcar. Aos 43, Jorge Sánchez aproveitou desvio e empatou para os mexicanos, com um chute de fora da área.

No segundo tempo, o ritmo caiu e as oportunidades foram escassas. Mas Arrascaeta voltou a decidir: acionado por Everton Cebolinha, o uruguaio encobriu Gudiño e recolocou o Flamengo à frente, garantindo a vitória por 2 a 1.

Próximo desafio: Challenge Cup contra Pyramids

O Rubro-Negro encara o Pyramids, do Egito, neste sábado (13), no mesmo estádio. O vencedor enfrenta o Paris Saint-Germain, campeão europeu, na final marcada para quarta-feira (17).

Escalação do Flamengo

Filipe Luís mandou a equipe a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

O atacante Pedro acompanhou a partida no banco de reservas. Segundo o Flamengo, o centroavante ainda não possui condições de jogo.

*Com informações da CNN Brasil.