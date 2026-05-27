Porto de Santos

Carga avaliada em R$ 3,3 milhões estava escondida em contêiner no Porto de Santos às vésperas da Copa de 2026

A Receita Federal apreendeu 22 toneladas de camisas de times falsificadas em um contêiner no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A carga vale cerca de R$ 3,3 milhões e reúne aproximadamente 120 mil peças. A operação aconteceu às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Além disso, parte dos produtos imitava uniformes de seleções que disputarão o torneio.

Segundo a Receita Federal, os responsáveis pela carga esconderam os produtos de origem chinesa atrás de cerca de duas toneladas de malas posicionadas próximas à porta do contêiner. Dessa forma, o grupo tentava dificultar a fiscalização. Os agentes realizaram a apreensão na última quarta-feira (20).

Além disso, a Receita informou que este caso difere de outras retenções feitas nos últimos três meses. Nas operações anteriores, os materiais esportivos apareciam misturados a diferentes tipos de mercadorias falsificadas. Desta vez, porém, os responsáveis declararam o conteúdo como “mochilas”.

Camisas de seleções e clubes brasileiros estavam entre os itens

Entre os produtos apreendidos, a Receita encontrou camisas das seleções do Brasil, Canadá, Portugal, Itália, Argentina, Colômbia, México, Espanha, Alemanha e Japão. Além disso, os fiscais localizaram uniformes de clubes brasileiros, como Santos, Botafogo, Portuguesa, Flamengo e Atlético Mineiro.

Receita amplia combate à falsificação no Porto de Santos

A Receita Federal também informou que reteve outros 15 contêineres com mercadorias falsificadas nos últimos meses no Porto de Santos. Juntas, as apreensões somam 75 toneladas de produtos ilegais.

Por fim, o órgão estima que cerca de 428 mil camisas esportivas estejam entre os itens recolhidos nas operações mais recentes.

(*) Com informações do G1

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