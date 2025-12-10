Espetáculo

Espetáculo natalino do Corpo de Dança da LIGFM estreia com sessões gratuitas em dezembro no Teatro da Instalação.

O público de Manaus poderá garantir, a partir desta quarta-feira (10), ingressos gratuitos para o espetáculo natalino “Edward – Mãos de Tesoura – Especial de Natal”. A produção do Corpo de Dança da Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus (LIGFM) une teatro, dança e música em uma releitura do clássico de Tim Burton, explorando diferenças, pertencimento e o verdadeiro espírito do Natal.

Ingressos e inscrições

As entradas serão disponibilizadas às 10h pelo link https://natal.cultura.am.gov.br/, o mesmo usado para as demais atrações de “O Mundo Encantado do Natal”. As sessões gratuitas ocorrerão nos dias 18 e 19 de dezembro, no Teatro da Instalação.

Releitura natalina de um clássico

O espetáculo traz uma narrativa que mistura elementos góticos e o universo de Tim Burton, com foco na aceitação do diferente. Segundo o diretor artístico Ricardo Moldes, o trabalho envolveu 60 dias de preparação intensa, com pesquisas detalhadas sobre a obra original.

“É um mergulho na arte gótica, entendendo cada conceito dos personagens e o que o autor quis dizer com essa obra que mistura a estranheza, o diferente e o respeito às diferenças. É um clássico do cinema com mais de 25 anos, que nós trazemos em releitura, conectando com o espírito natalino, que fala sobre aceitar o outro, entender que a diferença é normal e que aquilo que nos difere também nos une”, afirmou Moldes.

Expectativa de público e interação

O diretor destaca a grande procura do público, especialmente geeks e cosplayers. “Estamos preparando uma produção com interação direta com a plateia. Por isso o agendamento antecipado é essencial”, disse Moldes.

