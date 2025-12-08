Anfiteatro

Prefeitura de Manaus e Nova Igreja Batista promovem apresentação com Orquestra Passione.

Manaus (AM) – O espetáculo “Um Sonho de Natal” será realizado na quarta-feira, 10 de dezembro, às 19h, no anfiteatro do complexo turístico Ponta Negra. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), com a Nova Igreja Batista (NIB).

O evento terá encerramento especial com a apresentação da Orquestra Passione, às 20h, que tocará um repertório exclusivo de músicas natalinas, prometendo encantar toda a população.

O Fundo Manaus Solidária reforça o convite à comunidade e agradece a compreensão de todos, garantindo um momento mágico de celebração e espírito natalino.

