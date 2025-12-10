Fatalidade

Acidente ocorreu na Rua Amazonas, no Conjunto Ouro Verde, e vitimou um motociclista de 21 anos

O motociclista Erick Alessandro Lelis Alencar, 21, morreu na tarde desta quarta-feira (10) após um acidente de trânsito na rua Amazonas, Conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. A mulher que estava na garupa da motocicleta ficou ferida e recebeu atendimento médico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Erick tenta cruzar a via e colide com um carro. Além disso, o impacto arremessa o motociclista e a passageira ao chão. Em seguida, o veículo envolvido aparece trafegando em zigue-zague após a batida.

Erick morreu ainda no local. A garupa, identificada como Amanda Maressa da Mota, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para um hospital.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do motociclista.

Leia mais: Cantor morre em acidente horas antes do casamento.