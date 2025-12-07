Tragédia

Artista tinha 27 anos e morreu aos buscar salgados para a festa

O cantor brasileiro Jaílson Pereira, de 27 anos, vocalista do grupo Aventureiros do Forró, morreu poucas horas antes de seu casamento. O artista se preparava para subir ao altar com Mônica Andrade, mas sofreu um acidente de moto enquanto buscava salgados que seriam servidos na comemoração. No mesmo acidente também morreu o pai do cantor, José Valdir de Melo, de 58 anos.

Segundo testemunhas, um carro em alta velocidade atingiu a moto em que pai e filho estavam, provocando um impacto tão forte que ambos foram projetados para fora do veículo e morreram imediatamente. O motorista do carro teria fugido do local sem prestar socorro. A tragédia interrompeu o momento que seria de celebração para a família e gerou grande comoção nas redes sociais e entre fãs da banda.

(*) Com informações de agências