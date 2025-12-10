Serviço

Última edição do ano leva atendimento, orientações e serviços a moradores da zona Leste

A Prefeitura de Manaus, por meio do Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), encerra, nos dias 11 e 12 de dezembro, das 8h às 12h, o calendário de 2025 do projeto “Procon Manaus Itinerante”.

Ademais, a edição final ocorre na associação de moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste, e reforça o compromisso do órgão em ampliar o acesso da população aos seus direitos, além de levar atendimento direto às comunidades.

Atendimento ao consumidor e ações educativas

Durante os dois dias, o Procon Manaus oferecerá orientação ao consumidor, registro de reclamações, recebimento de denúncias e uma palestra de Educação Financeira promovida pelo Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS).

Além disso, a programação busca facilitar o acesso a serviços essenciais da administração municipal.

Serviços da assistência social e emprego

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) participará da ação com atualização e inclusão no Cadastro Único, orientações sobre o Bolsa Família e verificação de situações de bloqueio ou cancelamento.

Da mesma forma, a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) realizará cadastros no Sine Manaus, encaminhamento para vagas, além de orientações sobre carteira de trabalho digital e seguro-desemprego.

Habitação, energia e operadoras também estarão presentes

A Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) ofertará orientações sobre programas habitacionais, títulos definitivos e inscrições ativas.

Por fim, a ação inclui ainda atendimentos da concessionária Amazonas Energia, da operadora Claro e do Cartório de Protesto, que estarão disponíveis ao público durante os dois dias de evento.

