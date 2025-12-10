Maus Tratos

Animal foi resgatado em situação de abandono e levado para tratamento veterinário por ONG.

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a um cão no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. O animal estava em condições de insalubridade, com carrapatos e escore corporal baixo, e foi resgatado por uma ONG para receber cuidados veterinários.

O homem foi detido após denúncias sobre o crime. Durante a ação, constatou-se que o ambiente apresentava visível insalubridade.

“O ambiente apresentava visível insalubridade e o animal tinha diversos carrapatos pelo corpo. O cachorro estava no pátio, em frente à casa, com escore corporal bem baixo. A perícia foi realizada no ambiente e no animal, que foi resgatado por uma Organização Não Governamental (ONG) para receber cuidados veterinários”, relatou o delegado Guilherme Antoniazzi.

Responsabilização do suspeito

O homem afirmou que o cão não pertencia a ele, apesar de estar dentro de sua residência. Ele foi autuado em flagrante por maus-tratos a animais e será encaminhado à audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

