Buscas

Imagens dos suspeitos foram divulgadas pela PC-AM, que pede ajuda da população para localizar o trio.

A Polícia Civil do Amazonas divulgou as imagens de André Lucas Andrade da Silva, 23; Isaque Emanuel Guimarães Neres, 20; e Moises da Silva Botelho, 26, suspeitos de cometer diversos roubos a ônibus em Manaus.

Segundo o delegado Charles Araújo, coordenador do Nurcc, o trio teria envolvimento em assaltos às linhas 640 e 652, ocorridos no mês de novembro deste ano. Os suspeitos não possuem ligação entre si e fazem parte de diferentes grupos criminosos, conforme explicou o delegado.

A Polícia Civil pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro dos suspeitos entre em contato pelos números 92 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurcc; 197 ou 92 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A identidade do informante será mantida em sigilo, reforçou Charles Araújo.

(*) Com informações da assessoria

