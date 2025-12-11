Shows

No Terra Brasil, Guto Lima, Luh Bacelar e Berg Guerra comandam noite de romantismo e dança

Os amantes do arrocha terão uma noite especial nesta sexta-feira (12), quando o Terra Brasil receberá o show “Seresta do Rei”, reunindo três dos nomes mais queridos do gênero. A partir das 21h, a casa localizada na Rua Itaqueiraima, 325, no bairro Novo Aleixo, abre as portas para um evento cheio de romantismo, dança e nostalgia musical.

Guto Lima será um dos destaques da programação, levando ao palco hits que marcaram sua trajetória, como “Amor de Motel”, “Reza Aí”, “Estamos Quites” e o fenômeno “Chifre Não é Asa”. A expectativa é que o cantor conduza o público em uma mistura de sofrência e animação, característica forte de sua carreira.

Outra atração confirmada é Luh Bacelar, conhecida como “a sedutora”. A artista celebra aniversário durante o evento e promete retribuir o carinho do público com um show repleto de interação, energia e momentos emocionantes.

Berg Guerra encerra a noite com clássicos do arrocha

Fechando a programação, Berg Guerra sobe ao palco com um repertório que já conquistou os apaixonados pelo arrocha. Entre as canções mais esperadas está “Te Quiero”, um dos maiores sucessos de sua carreira e presença garantida nas playlists românticas.

Leia mais

Grupo Revelação, Raquel dos Teclados e Uendel Pinheiro no Festival Nova Era de Música