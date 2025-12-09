Festival

Primeira edição do evento reúne artistas nacionais e amazonenses, com shows, workshops e experiências culturais nos dias 12 e 13 de dezembro.

Nos dias 12 e 13 de dezembro, Manaus será palco da primeira edição do Festival Nova Era de Música, um evento que promete celebrar a diversidade sonora do Amazonas e da música popular brasileira com grandes nomes nacionais e talentos locais.

O festival contará com shows do grupo de samba Revelação, da cantora de brega Raquel dos Teclados, além de apresentações dos artistas amazonenses Uendel Pinheiro, Mara Lima, Márcia Novo, Júlio Persil, DJ Louis Santos e dos grupos Orquestra de Beiradão, China e os Astronautas e Debubuia.

O evento acontece no Centro de Convenções Studio 5, na Avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, e vai além da música, oferecendo atividades educativas como workshops e showcases de artistas convidados.

Programação imperdível

Na sexta-feira (12), o público vai se divertir com muito samba ao som do Grupo Revelação, dono de hits como “Deixa Acontecer” e “Coração Radiante”. Também no dia, Uendel Pinheiro fará o lançamento do seu novo DVD.

No sábado (13), a cantora Raquel dos Teclados, conhecida como a rainha do brega, promete emocionar o público com seu repertório apaixonado. A programação ainda inclui Mara Lima e Júlio Persil, cantando as toadas dos bois Garantido e Caprichoso, além de Márcia Novo, Debubuia, China e os Astronautas e Orquestra de Beiradão, que destacam os ritmos regionais mais tradicionais.

Valorização da cultura local

A gerente de Marketing do Grupo Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta a importância do evento para a cultura amazônica:

“O Festival celebra a identidade musical que faz a cultura amazonense ser tão rica, plural e apaixonante. O Grupo Nova Era tem orgulho de ter suas raízes fincadas na região e poder fortalecer a cadeia cultural.”

Ela reforça que a programação promove artistas locais e nacionais, conectando o público à diversidade cultural da região: