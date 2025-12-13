Faces da Poesia Periférica

Considerado o Pavarotti do sertão, o cordelista pernambucano Oliveira de Panelas é a atração especial do evento

Com o objetivo de fortalecer a cultura em todos os seus âmbitos, criando um espaço de valorização da poesia interpretada, cantada e escrita, o Luso Sporting Club, mais uma vez, será o palco da democratização e do acesso a diferentes vertentes culturais, com um final de semana inteiro dedicado a programações especiais voltadas para a literatura popular e a poesia periférica.

Sábado: A maior poesia de improviso do mundo

No sábado, dia 13, das 9h às 19h, o clube centenário receberá o cordelista pernambucano Oliveira de Panelas, considerado “o Pavarotti do sertão”, como atração especial do evento “A maior poesia de improviso do mundo”.

As apresentações dos recitais serão gravadas em quatro blocos e transcritas para texto, totalizando quatro horas de poesia.

Tony Medeiros, presidente do Conselho Municipal de Cultura, destaca:

“Esse é o nosso compromisso em levar e democratizar todas as formas de se fazer cultura, promovendo um intercâmbio cultural entre as tradições do Nordeste e a produção artística do Norte durante um final de semana inteiro.”

Talentos nacionais e regionais

Além de Oliveira de Panelas, participarão do evento artistas como:

Gui Cordel – poeta, cordelista, pedagogo e produtor cultural recifense que mora em Manaus;

– poeta, cordelista, pedagogo e produtor cultural recifense que mora em Manaus; Junior Rodrigues – cantor, compositor e filho do cordelista Geraldo Rodrigues;

– cantor, compositor e filho do cordelista Geraldo Rodrigues; Bosco Poeta – filósofo, ensaísta e filho de João Bosco, conhecido pelo ativismo cultural em Manaus.

Tony Medeiros explica:

“Estamos trazendo o cordelista Oliveira de Panelas, um dos grandes nomes da cantoria nordestina, conhecido por renovar o gênero com temas sociais e humor, além de ter uma extensa obra em livros, CDs e LPs, sendo um expoente da cultura popular brasileira. A programação que se estenderá durante todo o dia com uma série de atividades poéticas, incluindo apresentações de cordel e recitais protagonizados por artistas e poetas amazonenses, estará sendo toda gravada e posteriormente”.

Os recitais ocorrerão nos horários: 9h às 10h, 11h às 12h, 14h às 15h e 16h às 17h.

“Queremos fazer a maior poesia de improviso do mundo”, afirma Medeiros.

Domingo: Faces da Poesia Periférica

No domingo, dia 14, a partir das 17h, o Luso Sporting Club celebra a cultura urbana com o evento “Faces da Poesia Periférica”, realizado pelo Coletivo Rima de Cima em parceria com o Coletivo Pererê.

O evento dá visibilidade a artistas de poesia slam, beatmakers e MCs manauaras. A programação inclui:

Batalha de Beats com Herick OLX;

com Herick OLX; Batalha de Slam conduzida pela poetisa Éricka Dutra;

conduzida pela poetisa Éricka Dutra; Batalha de MCs comandada por Mano Rasta;

comandada por Mano Rasta; Pocket shows com Igor Muniz, Lua Negra, DJs Sanci e Xoque, e a rapper Cida Aripória.

Tony Medeiros afirma:

“Fazemos cultura pensando no coletivo. Mais que um evento, Faces da Poesia Periférica é um espaço de resistência, expressão e valorização da arte produzida nas periferias. Uma noite para celebrar a força da palavra, do ritmo e da diversidade cultural que pulsa em Manaus”.

O evento é gratuito. Interessados em participar das batalhas podem se inscrever pelo formulário no Instagram do Concultura: @conculturamao.

