Inscrições encerram às 15h de segunda-feira (15) e oferecem 65 vagas de níveis médio e superior.

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad) alerta para os últimos dias de inscrições nos concursos públicos da Controladoria-Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O prazo encerra às 15h da segunda-feira (15), e deve ser feito exclusivamente via internet, no site www.institutoconsulplan.org.br. Juntos, os dois certames estão ofertando 65 vagas de níveis médio e superior.

Os valores das taxas de inscrição são de R$ 130 para nível médio e R$ 180 para nível superior, sendo permitida a inscrição para concorrer em até dois cargos do certame, desde que sejam em turnos distintos de realização das provas. Os detalhes da confirmação de inscrição podem ser conferidos no edital que está Diário Oficial do Município (DOM), do dia 7/11.

CGM

Pela primeira vez a prefeitura realiza concurso público para cargos na CGM, órgão criado em 2022. No total, serão 35 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva para os cargos de analista e Técnico Municipal de Controle Municipal. São 25 para candidatos com formação em ensino superior, com 24 vagas em ampla concorrência e uma vaga para Pessoa com Deficiência (PcD), e 10 com formação em nível médio, sendo nove vagas em ampla concorrência e uma vaga para PcD.

Para Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI), serão ofertadas 25 vagas, mais formação de cadastro reserva, com exigência de nível superior nas áreas de ciências contábeis (sete vagas de ampla concorrência e uma para Pessoa com Deficiência); direito (cinco vagas); tecnologia da informação (cinco vagas); engenharia civil (quatro vagas), e demais graduações (três vagas). A remuneração é de R$ 10 mil, para 40 horas semanais de trabalho.

Para Técnico Municipal de Controle Interno (TMCI), serão ofertadas dez vagas, mais formação de cadastro reserva, com exigência de nível médio. A remuneração inicial é de R$ 6 mil, com carga horária de 40 horas semanais.

Semmas

