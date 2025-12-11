Grave colisão

Moto foi arrastada e ficou presa embaixo o ônibus; vítima sofreu esmagamento da perna.

Um motociclista teve a perna esmagada por um ônibus na manhã desta quinta-feira (11), após um grave acidente na Avenida das Oliveiras, no bairro Novo Israel, zona Norte de Manaus. A força do impacto fez com que a moto fosse arrastada e ficasse completamente presa debaixo do coletivo da linha 550.

Vídeos registrados por moradores mostram o homem caído embaixo do ônibus, com uma das pernas esmagada e sem conseguir se mover enquanto aguardava socorro.

Segundo a 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), tudo ocorreu quando o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem irregular e acabou atingindo o ônibus. Tanto ele quanto o veículo foram parar embaixo do coletivo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam para remover a vítima debaixo do ônibus. Após o resgate, o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a uma unidade de saúde.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado clínico do motociclista.

VEJA VÍDEO

