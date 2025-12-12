Prisão

O crime ocorreu no dia 25 de outubro deste ano.

Um homem de 24 anos foi preso, nesta quinta-feira (11), suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. O crime ocorreu em Manaus no dia 25 de outubro deste ano e ele foi preso no município de Parintins.

“Recebemos o mandado de prisão desse indivíduo por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), juntamente com informações de que ele estava foragido e escondido no interior de Parintins”, relatou a delegada Marna de Miranda.

Conforme a delegada, a partir disso, a equipe passou a realizar diligências e contato com familiares do suspeito. Duas semanas depois, o advogado informou que ele se apresentaria, e a ordem judicial foi cumprida hoje.

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

