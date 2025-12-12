SSP-AM

A SSP-AM calcula dano estimado em mais de R$ 4,6 milhões ao crime organizado.

Base Arpão, Coari (AM) — A cadela policial Athena, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), encontrou aproximadamente 42 quilos de maconha do tipo skunk escondidos na proa de uma balsa durante uma operação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), nesta quinta-feira (11).

A apreensão ocorreu na Base Arpão 2, nas proximidades de Coari, durante fiscalização no empurrador Neptuno e na balsa Irmãos Amorim, que havia saído de Tefé com destino a Manaus. A abordagem faz parte da operação Protetor da Fronteira / Fronteira Mais Segura, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Athena sinaliza drogas na proa da balsa

Por volta das 15h30, Athena indicou a presença de material ilícito. Bombeiros militares fizeram buscas no porão — uma área de difícil acesso — e localizaram duas sacolas com cerca de 40 tabletes de entorpecentes.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) analisaram o conteúdo e confirmaram que se tratava de skunk, totalizando 42 kg.

Três tripulantes presos

Três homens que atuavam como tripulantes da embarcação foram presos por tráfico de drogas. Eles, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao cartório da Polícia Civil integrado à Base Arpão 2.

Leia mais:

Cadela policial encontra 60 quilos de cocaína escondidos em mala no Amazonas