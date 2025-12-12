Arte Urbana

O coletivo Arte Ocupa, de Manaus, foi premiado na Categoria Arte Urbana, na 21ª edição do Troféu Periferia Brasil, premiação nacional conhecida como o “Oscar das Quebradas”, que reconhece iniciativas que transformam realidades nas periferias brasileiras.

O evento, organizado pela ONG ORPAS (Obras Recreativas Profissionais Artísticas e Sociais) desde 2004, celebrou indivíduos e grupos que geram impacto social por meio da cultura, educação, inovação e mobilização comunitária.

“Foi uma alegria imensa estar presente no meio de tantas iniciativas importantes que fazem a diferença nas periferias brasileiras. Acredito que o prêmio reconhece as dificuldades superadas e nos deixa ainda mais animados para continuar nossa jornada nas artes”, destacou Marcelo Rufi, co-criador do coletivo.

A edição de 2025 foi realizada no Centro Cultural São Paulo (CCSP), um dos maiores e mais importantes polos culturais do país, reunindo lideranças comunitárias, artistas, educadores, empreendedores sociais e coletivos de diversas regiões, reforçando a diversidade e a potência cultural das quebradas brasileiras.

“Fiquei imensamente feliz com esse reconhecimento, principalmente por ser um reconhecimento popular. Saber que tantas pessoas votaram no Arte Ocupa, que confiam e se conectam com o que construímos, é muito significativo. É uma honra receber esse olhar sobre o nosso trabalho e compartilhar essa conquista com tantas organizações e coletivos potentes que seguem transformando seus territórios. A nossa maior conquista continua sendo estar nas ruas, construindo imaginários com os nossos”, enfatizou Sarah Campelo, co-fundadora do coletivo.

Iniciativas

Entre as principais realizações do Arte Ocupa está o Colore Mossoró, ação que integra arte e impacto social na comunidade Mossoró, no bairro Petrópolis, em Manaus. Ao longo de suas duas edições, o projeto promoveu 10 oficinas, 10 murais, 3 campeonatos, 15 intervenções culturais, além da pintura da fachada de 10 casas e da distribuição de cestas básicas, kits educativos e livros. As atividades já impactaram mais de 600 pessoas, fortalecendo vínculos comunitários e ampliando o acesso à arte e à cultura.

Outra iniciativa de destaque é a Residência Artística Pretoberâncias, realizada em Manaus e dedicada ao fortalecimento da arte preta amazônida. O projeto oferece bolsa, materiais, formação e espaço de exposição para artistas visuais negros da região, incentivando processos criativos ancorados em ancestralidade, território e enfrentamento ao racismo estrutural. A residência promove produção coletiva, visibilidade e valorização da arte negra amazônica.

Sobre o Arte Ocupa

Fundado em 2021, o Arte Ocupa é um coletivo manauara dedicado à arte, educação e mobilização cultural nas periferias da cidade. Por meio de formações, intervenções urbanas e projetos de valorização territorial, o coletivo fortalece identidades amazônicas urbanas e amplia o acesso à arte e à cultura dentro dos bairros. Sua atuação parte do entendimento de que as periferias são centros produtores de cultura e de que políticas culturais sólidas precisam nascer e se fortalecer junto às comunidades.

