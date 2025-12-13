IMMU

Linhas de transporte coletivo terão desvios temporários na Constantino Nery durante o evento “Millenium em Movimento”.

Diversas linhas de ônibus terão itinerários alterados temporariamente neste domingo (14), entre 5h e 7h, devido à corrida Millenium em Movimento, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), as mudanças garantem a fluidez do trânsito e a segurança de atletas e pedestres. O percurso da corrida de 5 km e 10 km terá largada e chegada no shopping Millenium.

Alterações no transporte coletivo

Durante o evento, as linhas de ônibus farão parada no lado direito da Constantino Nery, paralelamente às plataformas. As estações de transferência Arena e São Jorge ficarão inoperantes até o término da corrida. As linhas alimentadoras dessas estações seguirão até o Terminal de Integração 1 (T1).

Desvios por linha

Linhas 118, 540 e 652 (bairro/Centro): via avenida Darcy Vargas e avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, retorno na rotatória das Letras e acesso à Constantino Nery.

via avenida Darcy Vargas e avenida Doutor Theomário Pinto da Costa, retorno na rotatória das Letras e acesso à Constantino Nery. Linha 678 (T4/Ponta Negra): desvio pelas avenidas Theomário Pinto da Costa, Jacira Reis e Rita Gama Barros, seguindo pela avenida Pedro Teixeira.

desvio pelas avenidas Theomário Pinto da Costa, Jacira Reis e Rita Gama Barros, seguindo pela avenida Pedro Teixeira. Linhas A402, A407 e 654 (bairro/Centro): desvio pela avenida Djalma Batista e João Valério até T1. No retorno, percurso pelas ruas Simão Bolívar, Ferreira Pena, Constantino Nery, rua Pará e Djalma Batista.

desvio pela avenida Djalma Batista e João Valério até T1. No retorno, percurso pelas ruas Simão Bolívar, Ferreira Pena, Constantino Nery, rua Pará e Djalma Batista. Linhas A202, A206 e A225: desvio similar, acessando Djalma Batista e João Valério.

desvio similar, acessando Djalma Batista e João Valério. Linhas 213 e 215: ida pelo itinerário normal até avenida Lóris Cordovil e ruas Vivaldo Lima, travessa dos Franceses e Desembargador João Machado; retorno com percurso alternativo detalhado.

ida pelo itinerário normal até avenida Lóris Cordovil e ruas Vivaldo Lima, travessa dos Franceses e Desembargador João Machado; retorno com percurso alternativo detalhado. Linhas 010, 207, 214, 223 e 227: desvios no sentido bairro/Centro pela avenida Paxiúbas, rotatória das Letras, avenida Theomário Pinto, Djalma Batista, Álvaro Maia e Comendador Clementino; no sentido Centro/bairro, pela Djalma Batista, alça de acesso da UEA, Theomário Pinto e Dom Pedro.

Orientações ao público

O IMMU recomenda que a população consulte os desvios completos de todas as linhas afetadas, planeje deslocamentos com antecedência e utilize rotas alternativas durante o período de alterações.

