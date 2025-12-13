Obras

A Prefeitura de Manaus trabalha em três frentes de obras na ponte da Avenida do Turismo para melhorar a estrutura e o tráfego na região.

Nesta sexta-feira (12), a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha de forma célere na ponte da avenida do Turismo, com três frentes de obras, que avançam de forma integrada para garantir mais segurança, fluidez e durabilidade à estrutura e ao trânsito na região.

“Estou acompanhando a obra da ponte, que entra na fase final. Estamos em ritmo intenso para entregar ainda em dezembro toda essa obra completa, que contou com alargamento das vias, drenagem superficial e profunda, paisagismo, alargamento dos retornos, tudo pensado em mais segurança, construindo um futuro melhor”, afirma o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A obra entrou em uma etapa importante de estruturação. As equipes trabalharam durante o dia e a noite da última quinta-feira, 11, e avançaram com a instalação das vigas metálicas, e a instalação da pré-laje. Nesta fase, as equipes executam a armação da laje que dará resistência e estabilidade à estrutura.

“Vai ficar bem melhor, porque quando chega o fim do ano, o fluxo de veículos aumenta e com as três faixas vai melhorar muito, só tenho a agradecer à Prefeitura de Manaus que está com tudo”, relata o motorista Wendel Mota, 38 anos.

Paralelamente, está sendo realizada a terraplanagem para a implantação da terceira faixa, e a implantação de uma caixa coletora, que faz parte do sistema de drenagem e é responsável por captar e conduzir a água das chuvas, evitando alagamentos e melhorando o desempenho da via.

