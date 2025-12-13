Manaus (AM) – O Procon Manaus, órgão vinculado à Prefeitura, divulgou nesta sexta-feira (12/12) a pesquisa de preços dos principais itens da ceia de Natal 2025, fornecendo referência para os consumidores durante as compras de fim de ano.
Pesquisa auxilia no planejamento das compras
Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa permite que o consumidor compare preços, marcas e estabelecimentos, ajudando a evitar prejuízos.
“Ao consultar os dados antes da compra, o consumidor consegue identificar diferenças expressivas de preços, comparar marcas e estabelecimentos e fazer escolhas mais seguras”, afirmou.
O levantamento segue os princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), garantindo o direito à informação e à proteção econômica do consumidor.
Itens pesquisados e variação de preços
A pesquisa foi realizada em nove estabelecimentos comerciais de Manaus, analisando 20 produtos típicos da ceia natalina, como panetones, aves, frutas frescas e em calda, bebidas e azeite de oliva.
Os dados apontaram variação de preços de até 283,1% em produtos semelhantes, como a ameixa fresca, encontrada entre R$23,49 e R$90,00.
Entre os itens mais consumidos:
- Panetone de frutas (400g): R$12,49 a R$25,09
- Chocotone (400g): R$13,90 a R$33,99
- Pêssego em calda (400g a 450g): variação de 340,5%, de R$11,69 a R$51,49
Orientação ao consumidor
O Procon esclarece que a pesquisa reflete os preços praticados nos dias 9 e 10 de dezembro, podendo variar conforme promoções e políticas comerciais. A recomendação é que o consumidor utilize o levantamento como referência para compras conscientes e comparativas.
Leia mais:
Pesquisa do Procon divulga preços de combustíveis em Manaus; confira médias