Levantamento aponta variação de até 340% em produtos e orienta consumidores a comparar preços antes de comprar.

Manaus (AM) – O Procon Manaus, órgão vinculado à Prefeitura, divulgou nesta sexta-feira (12/12) a pesquisa de preços dos principais itens da ceia de Natal 2025, fornecendo referência para os consumidores durante as compras de fim de ano.

Pesquisa auxilia no planejamento das compras

Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa permite que o consumidor compare preços, marcas e estabelecimentos, ajudando a evitar prejuízos.

“Ao consultar os dados antes da compra, o consumidor consegue identificar diferenças expressivas de preços, comparar marcas e estabelecimentos e fazer escolhas mais seguras”, afirmou.

O levantamento segue os princípios do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), garantindo o direito à informação e à proteção econômica do consumidor.

Itens pesquisados e variação de preços

A pesquisa foi realizada em nove estabelecimentos comerciais de Manaus, analisando 20 produtos típicos da ceia natalina, como panetones, aves, frutas frescas e em calda, bebidas e azeite de oliva.

Os dados apontaram variação de preços de até 283,1% em produtos semelhantes, como a ameixa fresca, encontrada entre R$23,49 e R$90,00.

Entre os itens mais consumidos:

Panetone de frutas (400g) : R$12,49 a R$25,09

: R$12,49 a R$25,09 Chocotone (400g) : R$13,90 a R$33,99

: R$13,90 a R$33,99 Pêssego em calda (400g a 450g): variação de 340,5%, de R$11,69 a R$51,49

Orientação ao consumidor

O Procon esclarece que a pesquisa reflete os preços praticados nos dias 9 e 10 de dezembro, podendo variar conforme promoções e políticas comerciais. A recomendação é que o consumidor utilize o levantamento como referência para compras conscientes e comparativas.

