A iniciativa é promovida pelo Instituto Amazônia Equatorial em parceria com a Secretaria de Estado de Produção Rural (SEPROR).

Buscando fortalecer a agricultura familiar nos municípios de Iranduba e Rio Preto da Eva, ambos localizados na região metropolitana de Manaus, alinhada a programas de práticas sustentáveis, o Instituto Amazônia Equatorial, com o apoio da Secretaria de Estado de Produção Rural (SEPROR), estará com inscrições abertas a partir do início de fevereiro de 2026 para vagas em um projeto de capacitação técnica que vai oferecer treinamento para produtores rurais das respectivas cidades.

O programa de qualificação é contemplado pelo Termo de Fomento n.º 03/2025 – SEPROR-AM, instrumento utilizado pelo órgão para formalizar parcerias com organizações da sociedade civil visando à execução de atividades de interesse público e recíproco. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.amazoniaequatorial.org.br/inscricoes.

O objetivo da iniciativa é promover ações integradas de desenvolvimento sustentável e ampliar a autonomia dos agricultores, bem como sua segurança alimentar e, consequentemente, aumentar a geração de trabalho e renda dessas famílias. A ideia foi possível graças à preocupação do deputado estadual Sinésio Campos (PT) em promover e apoiar investimentos que potencializam o crescimento das atividades rurais do Amazonas e que destinou recursos de emenda parlamentar para a execução das ações.

Segundo o presidente do Instituto Amazônia Equatorial, Hipérion Monteiro, o projeto tem como foco principal a qualificação dos moradores dessas comunidades, sendo o público-alvo os agricultores familiares radicados nas zonas rurais das áreas em questão, para que, segundo a proposta, se possa criar uma cadeia de plantio sustentável, onde todos possam se beneficiar e aprender.

Além disso, de acordo com Monteiro, os produtores rurais individuais dedicados ao cultivo de mandioca, hortaliças, pecuária leiteira e fruticultura (como banana, cupuaçu e açaí), assim como associações e cooperativas agrícolas que buscam estruturação organizacional e acesso a mercados, além de mulheres e jovens rurais envolvidos em atividades produtivas, visando sua autonomia econômica e sucessão familiar, fazem parte do grupo que a qualificação pretende atingir.

“O projeto oferecerá diferentes níveis de capacitação para atender às necessidades e realidades dos agricultores familiares da região, passando desde a capacitação básica, voltada para agricultores com pouca ou nenhuma formação técnica, com foco em boas práticas de cultivo, manejo do solo e produção orgânica, até a capacitação avançada, essa direcionada a agricultores experientes e lideranças comunitárias, abordando gestão da propriedade rural, comercialização e tecnologias sociais aplicadas ao campo”, explica, destacando que o programa contará com uma etapa dedicada exclusivamente à educação ambiental e segurança alimentar.

“Também estaremos presentes com ações destinadas a jovens e adultos das comunidades rurais, incentivando a preservação dos recursos naturais e a adoção de práticas sustentáveis no dia a dia”, assinala o presidente.

Implementação estratégica

Hipérion destaca que o cronograma de atividades e a aplicação das ações do programa estão sendo divididos em etapas que vão incluir: a realização de eventos presenciais em comunidades rurais para capacitar os agricultores familiares através de workshops e treinamentos práticos externos, fora do ambiente formal de sala de aula; distribuição de material didático, com desenvolvimento de apostilas e outros recursos de capacitação que possam ser facilmente compreendidos pelos agricultores, contemplando temas como manejo agroecológico, compostagem, consórcios produtivos e comercialização; visitas técnicas às propriedades rurais, oferecendo orientação aos produtores de forma individualizada e por meio de formações presenciais ou virtuais.

“Considerando suas culturas específicas, infraestrutura disponível e estágio produtivo, vamos promover a adoção de práticas sustentáveis adequadas à sua realidade. Além disso, vamos organizar oficinas temáticas para intercâmbio de informações, planejamento da produção e busca de soluções para os desafios rurais daquelas áreas”, anuncia Monteiro.

Ele cita ainda que serão desenvolvidas campanhas de conscientização nas comunidades utilizando ferramentas de comunicação, como rádios comunitárias, redes sociais e também a distribuição de material gráfico. “Iremos chegar e falar sobre agricultura familiar, segurança alimentar, sustentabilidade e a importância de valorizar, conscientizar e colocar em prática programas e projetos com esse foco e abordagem”, conclui.

Instituto Amazônia Equatorial

O Instituto Amazônia Equatorial – AME é uma organização brasileira não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 2009, e tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental, melhorando a qualidade de vida das comunidades na Amazônia. Suas principais iniciativas são implementadas por meio de programas e soluções inovadoras, criando oportunidades para famílias de baixa renda na Região Norte do Brasil.

