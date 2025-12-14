Um ônibus da empresa Eucatur capotou duas vezes e caiu em um barranco na madrugada deste domingo (14), próximo a Igaparé, na BR-319. O acidente deixou passageiros feridos, mas felizmente não houve vítimas fatais.
Detalhes do acidente
Segundo informações, entre os passageiros havia crianças, que não se feriram. Os adultos que se machucaram tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos por outro veículo, sendo levados a uma unidade de saúde para atendimento.
Um vídeo publicado por Joel Silva, que compartilha informações sobre a BR-319 no Instagram, mostra o ônibus tombado no barranco e os passageiros na beira da estrada.
Trânsito na BR-319
Após o acidente, a BR-319 já foi liberada e o tráfego de veículos segue normalmente.
VÍDEO:
