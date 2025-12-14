Acidente

Acidente com ônibus da Eucatur envolve passageiros, incluindo crianças; todos passam bem.

Um ônibus da empresa Eucatur capotou duas vezes e caiu em um barranco na madrugada deste domingo (14), próximo a Igaparé, na BR-319. O acidente deixou passageiros feridos, mas felizmente não houve vítimas fatais.

Detalhes do acidente

Segundo informações, entre os passageiros havia crianças, que não se feriram. Os adultos que se machucaram tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos por outro veículo, sendo levados a uma unidade de saúde para atendimento.

Um vídeo publicado por Joel Silva, que compartilha informações sobre a BR-319 no Instagram, mostra o ônibus tombado no barranco e os passageiros na beira da estrada.

Trânsito na BR-319

Após o acidente, a BR-319 já foi liberada e o tráfego de veículos segue normalmente.

VÍDEO:

Leia mais:

Acidente entre veículos deixa cinco mortos na BR-319