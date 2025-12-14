Colisão

Um homem e uma mulher morreram após grave acidente de motocicleta na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (14). A violência da colisão ficou evidente pelo posicionamento dos corpos no local.

Vítimas identificadas

As vítimas foram identificadas como Tamile Plácido Pascoal e um homem identificado apenas como Rosenilson. Informações preliminares indicam que ambos foram arremessados a vários metros de distância após a motocicleta colidir contra uma barra de ferro de proteção, evidenciando a alta velocidade do veículo.

Dinâmica do acidente

O acidente ocorreu em uma curva da avenida, quando o casal perdeu o controle da moto. Testemunhas relataram que apenas um capacete foi encontrado no local e que possivelmente não estava sendo utilizado corretamente. O homem sofreu grave trauma na cabeça, enquanto a mulher teve fratura na clavícula.

Providências

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML), e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

