Flagrante

Homicídio foi gravado por câmeras de segurança

O goleiro de futebol amador Felipe Nelson Souza dos Santos, de 28 anos, morreu após ser baleado em um bar na rua Ygarapé, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, na madrugada de sábado (13).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motociclista se aproxima do local, saca a arma e aponta em direção à vítima. Felipe tenta se aproximar e entregar os pertences, mas o suspeito dispara mesmo assim. Em seguida, o atirador ainda efetua tiros na direção de outras pessoas que estavam do outro lado da via.

Felipe morreu antes da chegada do socorro. A perícia foi acionada, assim como o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

