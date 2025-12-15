São Gabriel da Cachoeira

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta segunda-feira (15) o corpo do ex-lutador de MMA e subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira, Gerônimo “Mondragon” dos Santos, que havia desaparecido após mergulhar no Rio Negro.

A informação foi confirmada pelo subsecretário de Planejamento do município, Rony Moraes, em publicação nas redes sociais.

Mondragon estava desaparecido desde sábado (13). De acordo com o irmão dele, Feliciano Borges Neto, o ex-atleta estava em uma área rasa de uma praia do município quando sumiu repentinamente.

Desde o desaparecimento, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuaram nas buscas. Os socorristas localizaram o corpo por volta das 8h20, a cerca de dois quilômetros, em linha reta, do ponto onde ele foi visto com vida pela última vez.

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira emitiu nota de pesar pela morte do subsecretário e se solidarizou com familiares e amigos. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre velório e sepultamento.

Após o caso, a prefeitura também divulgou um alerta sobre um banco de areia na área onde Mondragon desapareceu, considerado perigoso para banhistas.

Segundo o comunicado, o local tem areia macia, queda profunda repentina e correnteza com rotação circular, o que dificulta a natação, mesmo para pessoas experientes. Em alguns trechos, a profundidade do rio pode chegar a até 15 metros.

A orientação é que moradores e visitantes evitem a área sinalizada e utilizem apenas os trechos considerados mais seguros da praia, especialmente nos fins de semana.

