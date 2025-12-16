PERFIL

Esposa do vice-governador Tadeu de Souza, se destaca pela postura reservada, engajamento social e apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar coletivo

Conhecida pela discrição e pela postura serena, Jade Amorim tem chamado a atenção pela presença constante e comprometida em ações institucionais e sociais no Amazonas. Esposa do vice-governador do Estado, Tadeu de Souza, ela vem construindo sua imagem pública com equilíbrio, evitando os holofotes, mas sem se afastar das pautas de interesse coletivo.

Ao longo da agenda oficial, Jade Amorim costuma acompanhar eventos, solenidades e iniciativas que dialogam com áreas como cidadania, acolhimento social e fortalecimento de projetos comunitários. Sua atuação é marcada pelo apoio silencioso, porém firme, a ações que promovem inclusão, cuidado e desenvolvimento humano.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso social, Jade Amorim, que é advogada e servidora de carreira do Ministério Público do Amazonas, atua há mais de 15 anos na proteção de crianças e adolescentes no estado do Amazonas. Ao longo desse período, esteve envolvida em iniciativas voltadas à garantia de direitos, acolhimento e fortalecimento de ações sociais destinadas ao público infantojuvenil. Esse trabalho ganhou ainda mais visibilidade com a idealização do projeto Natal que Acolhe, lançado no dia 13 deste mês, uma iniciativa que une solidariedade, cuidado e atenção às famílias em situação de vulnerabilidade, reforçando seu engajamento contínuo com causas humanitárias no estado.

Mesmo ocupando um espaço naturalmente visível por estar ao lado de uma das principais lideranças do Executivo estadual, Jade mantém um perfil reservado, priorizando a escuta, o respeito institucional e a valorização do trabalho em conjunto. Essa postura tem sido percebida como um diferencial, especialmente em um cenário político onde a exposição é constante.

Mais do que um papel protocolar, Jade Amorim representa uma presença que agrega sensibilidade às agendas públicas, reforçando a importância do olhar humano nas políticas e projetos que impactam diretamente a população. Assim, ela vai consolidando sua trajetória de forma autêntica, pautada pela responsabilidade social e pelo compromisso com o Amazonas.

