Temporal desta segunda-feira (15) deixou diversos pontos da capital inundados e Defesa Civil em alerta

Manaus (AM) – A forte chuva que atingiu Manaus, na tarde desta segunda-feira (15), deixou diversos pontos da cidade completamente alagados e causando transtornos em todas as zonas da capital. Ruas e avenidas ficaram tomadas pela água, provocando caos no tráfego e preocupação entre os moradores.

A Rua São Pedro, no bairro Compensa 1, zona Oeste, transformou-se em um verdadeiro rio. A água invadiu residências, arrastou lixo e quase cobriu carros estacionados. Um poste de energia elétrica caiu sobre uma casa na rua José Romão, no bairro São José, próximo ao posto ATEM, mas não há informações sobre feridos. A Defesa Civil Municipal chegou a emitir alerta sonoro devido ao temporal que já era previsto.

A Prefeitura de Manaus informou que o município permanece em estado de atenção devido às chuvas intensas, ventos fortes e raios, com validade do alerta até às 18h desta segunda-feira. Meteorologistas da Defesa Civil monitoram constantemente as condições climáticas, prevendo pancadas de chuva, rajadas de vento e descargas elétricas em diferentes áreas.

As equipes de monitoramento e resposta estão de prontidão, atuando em conjunto com outros órgãos da Prefeitura para atender possíveis ocorrências. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Prefeitura também recomenda que os moradores se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para o número 40199, serviço oferecido pela Defesa Civil Nacional.

A Defesa Civil reforça que cidadãos evitem se abrigar sob árvores durante descargas elétricas, mantenham distância de postes e fiações e redobrem atenção em áreas com histórico de alagamento. As equipes permanecem de plantão, em alerta máximo, acompanhando a evolução do tempo e preparadas para atendimentos imediatos.

