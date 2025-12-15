Imunização

O imunizante é indicado para gestantes a partir da 28ª semana.

A Prefeitura de Manaus iniciou a oferta da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa infecções como a bronquiolite, nesta segunda-feira (15), em mais de 140 unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O imunizante, ofertado gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), é indicado para gestantes a partir da 28ª semana, com o objetivo de proteger os recém-nascidos.

A vacina contra o VSR está disponível em 148 unidades da Semsa, distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade. Entre elas estão oito unidades de horário ampliado, que funcionam até as 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h, além das Unidades de Saúde da Família (USF) Carmen Nicolau, na zona Norte, e da USF Maria Leonor de Freitas, na zona Oeste, com atendimento todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

A relação de locais, com endereços e horários de atendimento, pode ser consultada on-line pelo link https://bit.ly/44pYdLU.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, relata que o município recebeu, do Ministério da Saúde, um lote inicial de 9 mil doses da vacina contra o VSR para início da imunização. Ela aponta que o vírus é a principal causa de infecções respiratórias em crianças menores de 2 anos, dentre elas a bronquiolite, que causa inflamação e acúmulo de muco nos pulmões, resultando em chiado no peito e dificuldade para respirar.

“Ao receber a vacina, a gestante produz anticorpos que vão chegar até a criança e protegê-la contra bronquiolite, pneumonia e outras doenças sérias causadas pelo vírus, principalmente nos primeiros seis meses de vida, quando ela está mais vulnerável”, explica a secretária.

A meta da estratégia, conforme Shádia, é alcançar 80% da população de gestantes em Manaus, estimada em 25.109 mulheres. “Esperamos com isso reduzir os casos de recém-nascidos atendidos nas unidades básicas ou hospitalizados por doenças respiratórias, diminuindo a pressão na rede pública e fortalecendo a saúde das nossas crianças”.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, informa que a estratégia passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação, com a oferta da vacina durante todo o ano, para todas as gestantes a partir da 28ª semana, sem restrição de idade. “A administração é em dose única, sendo necessária uma nova aplicação a cada gestação”, pontua.

Isabel aponta que a vacina VSR A e B, do tipo recombinante, pode ser aplicada com outras indicadas para gestantes, a exemplo das vacinas influenza, mRNA contra Covid-19 e tríplice bacteriana adulto (dTpa). “Em caso de febre moderada a alta, é recomendado que essa usuária aguarde até 48 horas sem febre, para evitar equívoco com reações vacinais e assegurar uma boa resposta imunológica”.

Para receber a vacina, além do documento oficial de identificação e do cartão do SUS, a usuária deve apresentar o cartão da gestante ou o cartão do pré-natal, para confirmação da idade gestacional. “Na falta desses documentos, ela pode apresentar exames comprobatórios, relatório médico ou encaminhamento de qualquer profissional de saúde de nível superior”, acrescenta a gerente de Imunização da Semsa.

Infecções respiratórias

As infecções do trato respiratório estão entre as principais causas de hospitalizações e óbitos de crianças e adultos em todo o mundo, sendo o VSR o principal responsável por esses agravos em crianças menores de 2 anos de idade. O vírus foi o principal agente identificado nos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em Manaus, no ano de 2024, presente em 454 dos 1.068 registros no período, ou 42,5%.

Pertencente à família Pneumoviridae, o VSR pode causar infecções em pessoas de todas as idades, mas as crianças menores de 2 anos têm maior risco de desenvolver formas graves da doença. Nos períodos sazonais, o vírus responde por aproximadamente 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias nessa faixa etária, conforme dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

