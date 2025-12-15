Uma tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) descreveu momentos de tensão durante o resgate de um jovem e uma mulher que ficaram presos em um carro de passeio que caiu no Igarapé do 40, bairro Japiim, durante a forte chuva que atingiu Manaus.
De acordo com a tenente, o veículo começou a ser arrastado pela água, entrando ainda mais no igarapé. Populares que estavam no local conseguiram retirar a mulher do carro, mas o jovem não conseguiu sair sozinho.
O agente Márcio, do CBMAM, nadou até o veículo, que já estava com o nível da água chegando ao pescoço do condutor. Ele conseguiu colocar o jovem sobre o carro e iniciar a reanimação ainda no local, enquanto o veículo se movia na correnteza.
Enquanto isso, outros populares montaram uma linha de apoio, usando cabos e fazendo força conjunta para auxiliar na remoção da vítima com segurança, garantindo que o agente Márcio pudesse colocar o jovem em uma cadeirinha de resgate e transportá-lo para fora da água.
O resgate chamou a atenção pela rapidez e coordenação entre o Corpo de Bombeiros e os moradores, mostrando a importância da ação integrada em situações de emergência.
O caso reforça a necessidade de atenção redobrada durante chuvas intensas, especialmente em locais próximos a igarapés e áreas alagadas, onde o risco de acidentes aumenta significativamente.
