Regaste

Agente do CBMAM reanima jovem preso em carro arrastado por correnteza no Igarapé do 40, em Manaus.

Uma tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) descreveu momentos de tensão durante o resgate de um jovem e uma mulher que ficaram presos em um carro de passeio que caiu no Igarapé do 40, bairro Japiim, durante a forte chuva que atingiu Manaus.

De acordo com a tenente, o veículo começou a ser arrastado pela água, entrando ainda mais no igarapé. Populares que estavam no local conseguiram retirar a mulher do carro, mas o jovem não conseguiu sair sozinho.

O agente Márcio, do CBMAM, nadou até o veículo, que já estava com o nível da água chegando ao pescoço do condutor. Ele conseguiu colocar o jovem sobre o carro e iniciar a reanimação ainda no local, enquanto o veículo se movia na correnteza.

Enquanto isso, outros populares montaram uma linha de apoio, usando cabos e fazendo força conjunta para auxiliar na remoção da vítima com segurança, garantindo que o agente Márcio pudesse colocar o jovem em uma cadeirinha de resgate e transportá-lo para fora da água.

O resgate chamou a atenção pela rapidez e coordenação entre o Corpo de Bombeiros e os moradores, mostrando a importância da ação integrada em situações de emergência.

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada durante chuvas intensas, especialmente em locais próximos a igarapés e áreas alagadas, onde o risco de acidentes aumenta significativamente.

