Ocorrência

Prefeitura de Manaus informou, no final da tarde, que atendeu 22 ocorrências durante a forte chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou, por meio das redes sociais, que Manaus registrou 89 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O volume, provocado pela forte chuva que atingiu a capital amazonense na segunda-feira (15), foi o maior registrado no período.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de Manaus informou, no final da tarde, que atendeu 22 ocorrências durante a forte chuva. Segundo os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), os bairros mais atingidos com o volume das chuvas foram: bairro da União, com 84 milímetros; Redenção, com 63 milímetros; Santa Luzia, com 62 milímetros; Puraquequara, com 31 milímetros; e Santa Etelvina, com 29 milímetros de água.

As demandas foram recebidas pelo Disque 199 e repassadas para as equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), que respondem rapidamente às áreas impactadas.

Entre as ocorrências, foram registrados: um destelhamento e um deslizamento na zona Norte; duas erosões e dois alagamentos na zona Leste; uma solicitação de vistoria, quatro alagamentos, um risco de desabamento, um risco de tombamento, uma erosão e um desabamento na zona Oeste; um alagamento na zona Centro-Oeste; dois riscos de deslizamento, um risco de desabamento e dois bueiros abertos na zona Sul; um risco de desabamento na zona Centro-Sul.

