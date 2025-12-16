Um jacaré foi encontrado amarrado a um poste no Passeio do Mindu, bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (16).
Vídeos que circulam em grupos de mensagens mostram o animal preso com fios elétricos, apresentando ferimentos na cabeça e na boca.
Informações preliminares indicam que o réptil foi agredido por pessoas assustadas com sua presença no local. Acredita-se que o jacaré tenha sido arrastado para a região pela forte chuva que atingiu a capital amazonense na segunda-feira (15).
As autoridades foram acionadas para remover o animal com segurança do local.
Leia mais: VÍDEO: Comando Vermelho usava jacaré para devorar rivais no Rio de Janeiro