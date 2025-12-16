Insegurança

Crime foi registrado por câmeras de segurança no Japiim, e polícia pede ajuda da população para localizar os suspeitos.

Daniel Florência da Silva, Keson Rodrigues de Souza e Thiago Lira Serrão, de idades não identificadas, estão sendo procurados por roubo a ônibus da linha 650. O crime ocorreu no dia 5 de novembro deste ano, na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, Zona Sul.

De acordo com o delegado Charles Araújo, a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do circuito interno do veículo, que captaram o momento em que os suspeitos roubaram os pertences dos passageiros.

“Pedimos a colaboração da população na divulgação dessas imagens. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos deve denunciar imediatamente por meio dos nossos canais, para que possamos localizá-los e efetuar a prisão”, declarou o delegado.

Como denunciar

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos, pode entrar em contato pelos números (92) 98827-8814 ou 3667-7543, do Nurcc; 197 e (92) 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu Charles Araújo.

(*) Com informações da assessoria

