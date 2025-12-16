Fiscalização

Prisão ocorreu no Aeroporto de Tabatinga durante tentativa de embarque para Manaus

A Polícia Federal prendeu em flagrante dois cidadãos colombianos pelo crime de tráfico de drogas, no último domingo (14), no Aeroporto Internacional de Tabatinga, interior do Amazonas.

O casal foi detido no momento em que tentava embarcar em voo com destino a Manaus. Durante procedimento de inspeção de bagagens, policiais federais identificaram compartimentos ocultos em mochilas, onde estavam acondicionados mais de 11 kg de cocaína.

A droga foi apreendida e os presos encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde foram realizados os procedimentos legais. Eles permanecem à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

