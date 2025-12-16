Procedimento

Exame foi determinado por Alexandre de Moraes e avaliará pedido para cirurgia

Publicado em 16 de dezembro de 2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por uma perícia médica na próxima quarta-feira (17), em Brasília, no Distrito Federal.

A avaliação foi marcada pela Polícia Federal (PF) após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por acompanhar o caso.

Exame ocorrerá no Instituto Nacional de Criminalística

A perícia será conduzida por profissionais da própria Polícia Federal e ocorrerá nas instalações do Instituto Nacional de Criminalística, órgão técnico da PF localizado na capital federal.

O procedimento tem como objetivo avaliar o estado de saúde do ex-presidente e fornecer subsídios técnicos para a decisão judicial.

Ademais, a determinação do exame partiu do ministro Alexandre de Moraes, que analisará, com base nos laudos periciais, se autoriza Bolsonaro a sair da custódia para realizar uma cirurgia indicada por seus médicos particulares.

De acordo com as informações, a intervenção cirúrgica foi recomendada após a identificação de um problema de saúde recente.

Na mesma decisão, o ministro ordenou que o exame de ultrassonografia realizado por Bolsonaro no domingo (14) seja encaminhado aos peritos da Polícia Federal.

O exame confirmou o diagnóstico de hérnia inguinal. Além disso, o procedimento foi realizado com equipamento portátil e contou com autorização prévia de Moraes.

Bolsonaro cumpre pena em dependência da PF

Atualmente, Bolsonaro permanece detido em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação no processo criminal que apurou a participação na chamada da trama golpista.

Por fim, a autorização para a cirurgia dependerá exclusivamente da análise técnica da perícia e da decisão do Supremo Tribunal Federal.

