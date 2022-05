Senador Omar e bancada do AM mobilizam empresários e lideranças em favor da ZFM

Senador do Amazonas afirma que Paulo Guedes mentiu para o Estado sobre questão dos decretos do Governo Bolsonaro contra o Polo Industrial de Manaus

Brasília (DF) – O senador Omar Aziz (PSD) se reuniu com o presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD), e empresários do setor industrial, com o intuito de debater os recentes ataques do governo de Jair Bolsonaro (PL) contra a Zona Franca de Manaus (ZFM).

No encontro realizado em Brasília na manhã desta quarta-feira (11), o parlamentar alertou que os decretos de corte de tributos também irão impactar negativamente a indústria nacional a longo prazo, mas afirmou ter extrapolado todas as possibilidades de diálogo com o ministro da economia, Paulo Guedes.

O senador argumenta que se a Zona Franca acabar e, por consequência, houver um aumento de desmatamento na Amazônia, quem mais irá sofrer é o agronegócio e a indústria.

“Americano, francês, alemão, todos eles se preocupam com a questão ambiental. As consequências vão chegar na economia brasileira, na compra de carne e grãos. Não é com a destruição de todo um Estado que vamos melhorar nossa situação fiscal. Eu não creio que o STF (Supremo Tribunal Federal) possa tomar uma decisão diferente da liminar” , ressalta Omar.

Os decretos assinados por Bolsonaro foram suspensos parcialmente pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na semana passada. Na decisão em Medida Cautelar, Moraes suspendeu o corte do IPI para produtos de todo o País que também sejam produzidos na ZFM. A decisão ainda deve passar pela análise do Plenário da Corte.

Para o senador Omar, parte da indústria nacional que defende as medidas de redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de Importação (II) não entende o efeito danoso da política de Bolsonaro a longo prazo.

“Quanto menor seja o IPI e o II é muito mais negócio produzir fora, onde o custo de produção é menor e onde a quantidade que se produz é maior. Daqui a pouco, as indústrias brasileiras vão fechar e nós vamos importar tudo, porque o que protege a indústria nacional são os impostos que a pessoa paga para trazer de fora. Quando esses importados chegam da Ásia e encontram um IPI e II baixos, eles entram no Brasil e quebram as indústrias do País” , completa o senador.

Responsável por convocar a reunião na Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos defende a criação de uma subcomissão dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, que serviria para avaliar os impactos da redução do IPI na indústria brasileira.

“Esse encontro demonstra a unidade do povo do Amazonas, do setor político, do setor empresarial e das instituições em torno da proteção desse exitoso modelo de desenvolvimento regional do País e do mundo, porque ninguém protege tanto a floresta como a Zona Franca” , disse Ramos.

