Lagoinha

Teatro, música e dança celebram o verdadeiro significado do Natal nos dias 20 e 21 de dezembro

A Igreja Batista da Lagoinha Manaus Sede apresenta o espetáculo Era Uma Vez… O Natal nos dias 20 de dezembro, às 19h30, e 21 de dezembro, às 10h e 18h, na Avenida Constantino Nery, 2364, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

Em sua terceira edição, a produção chega com nova roupagem, reunindo teatro, música e dança para celebrar o verdadeiro significado do Natal sob a perspectiva cristã.

A montagem narra a história de uma menina doce e sonhadora, que, apesar de viver em uma cadeira de rodas, encontra liberdade em sua imaginação. Em uma noite especial, ela recebe a visita de um misterioso Viajante, que lhe apresenta a mensagem de Jesus — o Salvador que veio ao mundo para transformar corações.

Ao adormecer, a personagem desperta em um universo simbólico, guiada pelos personagens Era Uma Vez, Faz de Conta e Felizes para Sempre, onde descobre que o Natal vai além de presentes e decorações: é o nascimento da Esperança.

O diretor Elias Eduardo explica:

“Entre histórias, danças e canções, o público é convidado a reviver os milagres de Jesus — o Filho de Deus que cura, ressuscita, multiplica o pão e traz luz às trevas.”

No desfecho, a menina vivencia o milagre de voltar a andar, mas aprende que a maior transformação é a restauração do amor em sua família e o sorriso que retorna ao rosto do pai.

Uma produção de grande porte e caráter coletivo

Foto: Divulgação

O espetáculo é uma produção de grande porte, reunindo coral, mini orquestra, corpo coreográfico e elenco voluntário formado por talentos da comunidade de fé. Sob direção geral de Elias Eduardo e Fernanda Bonfim, a montagem reforça o caráter coletivo e artístico da iniciativa.

Com humor, emoção e encantamento, Era Uma Vez… O Natal transforma o palco em um cenário de graça, reconciliação e fé, proporcionando uma experiência sensível e acessível para públicos de todas as idades.

