Cantor reconhece mal-entendido em vídeo polêmico e SBT cancela especial de Natal

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo publicou na tarde desta terça-feira (16) um pedido público de desculpas à família Abravanel após a repercussão negativa de declarações feitas em um vídeo que circulou nas redes sociais.

Em nota, o sertanejo afirmou que utilizou a expressão “pr0stituind0” em sentido figurado, reconheceu que a fala foi mal interpretada e pediu “desculpas sinceras”, destacando que não teve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel nem qualquer mulher.

A polêmica teve início após Zezé criticar a aproximação do SBT com autoridades políticas durante o evento de lançamento do SBT News, que contou com a presença do presidente Lula e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

SBT cancela especial de Natal do cantor

Diante da repercussão, a presidente do SBT, Daniela Beyruti, decidiu cancelar a exibição do especial de Natal do cantor. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal Léo Dias, e posteriormente confirmada pela emissora em comunicado oficial.

