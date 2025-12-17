STF

STF condena cinco réus do Núcleo 2 da trama golpista ligada ao governo Bolsonaro.

O general da reserva do Exército Mário Fernandes, acusado de arquitetar um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foi condenado a 26 anos e 6 meses de prisão pela Primeira Turma do STF.

A condenação faz parte do julgamento do Núcleo 2 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, cinco réus foram condenados, com penas que variam de 8 anos a 26 anos de prisão. Cabe recurso contra a decisão, e as penas só serão cumpridas após o trânsito em julgado.

A decisão foi unânime, com votos dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

O delegado de carreira da Polícia Federal e ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça, Fernando de Sousa Oliveira, foi absolvido por falta de provas.

Penas aplicadas aos réus

Mário Fernandes , general da reserva do Exército: 26 anos e 6 meses de prisão;

, general da reserva do Exército: 26 anos e 6 meses de prisão; Silvinei Vasques , ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF): 24 anos e 6 meses de prisão;

, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF): 24 anos e 6 meses de prisão; Marcelo Câmara , coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro: 21 anos de prisão;

, coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro: 21 anos de prisão; Filipe Martins , ex-assessor de Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro: 21 anos de prisão;

, ex-assessor de Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro: 21 anos de prisão; Marília de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça: 8 anos e 6 meses de prisão.

Indenização e outras consequências

Além das penas de prisão, os condenados deverão pagar, de forma solidária, R$ 30 milhões pelos danos causados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e ficarão inelegíveis por oito anos.

Marcelo Câmara e Mário Fernandes também responderão a ações na Justiça Militar, que podem resultar na perda do oficialato.

Já Marília de Alencar e Silvinei Vasques deverão perder o cargo estatutário no serviço público.

As medidas só serão executadas após o encerramento de todos os recursos. Marcelo Câmara e Mário Fernandes já se encontram em prisão cautelar.

Crimes e acusações

Mário Fernandes, Filipe Martins, Silvinei Vasques e Marcelo Câmara foram condenados por organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o plano para matar autoridades foi encontrado em um documento intitulado “Punhal Verde e Amarelo”.

As defesas dos réus negam as acusações e afirmam que irão recorrer da decisão.

Leia mais:

Ex-ministro imprimiu plano para matar Lula no Planalto