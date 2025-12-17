Semad

Venda de bens inservíveis superou em 276% a previsão inicial da administração municipal.

O leilão público de bens inservíveis realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad), nesta terça-feira (16), arrecadou R$ 1,004 milhão, um percentual de evolução de 276% sobre a previsão de R$ 359 mil, calculada com base nos lances iniciais. O evento aconteceu no Hotel Mercure, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Adrianópolis, zona Centro-Sul e contou com um número significativo de concorrentes, presencialmente e online.

Representando o titular da Semad, Célio Guedes, o subsecretário de Gestão de Processos, Alexandre do Carmo, acompanhou a disputa pelos 66 lotes, dos quais 65 foram vendidos.

“A gestão do prefeito David Almeida busca a otimização de todo o patrimônio da Prefeitura de Manaus. Em razão disso, a Semad, que é o órgão gerenciador de todos os bens da administração municipal, vem intensificando a identificação, avaliação e destinação adequada desses bens, sempre com total transparência, a fim de assegurar o melhor retorno para os cofres públicos”, disse o subsecretário.

O leiloeiro público oficial que conduziu a apresentação dos lotes e recebeu os lances foi Fernando Caetano Moreira Filho, da empresa MGL Leilões, de Minas Gerais (MG), definido por sorteio entre os oito leiloeiros credenciados pela Semad.

Os bens foram leiloados por lotes, divididos entre 32, de bens como equipamentos e móveis escolares, de escritório, hospitalares, bebedouros, aparelhos de ar-condicionado, impressoras, monitores, microcomputadores; e 34 lotes de veículos entre motocicletas, furgões, pick-ups, caminhonetes e carros de passeio.

Segundo o relatório do leiloeiro, do total de arrematantes, 38 foram online, e 27 presencialmente.

O empresário Reginaldo Albino participou pela primeira vez de um leilão da prefeitura. “Eu vi o anúncio e fiquei interessado. Estou aqui para ver o que a gente pode levar de bom. Espero sair daqui satisfeito”, comentou.

