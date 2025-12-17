stalker

Homem foi detido dentro do condomínio da atriz, em Joá, por crime de perseguição

Um homem suspeito de perseguir e intimidar a atriz Isis Valverde há mais de 20 anos foi preso, nesta terça-feira (16), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Agentes da Delegacia Antissequestro (Das) localizaram o indivíduo dentro do condomínio da artista, no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio.

A prisão aconteceu após o homem retornar, pela terceira vez, ao endereço da atriz, tentando contato direto e insistindo em se encontrar com ela. Diante da situação, a polícia foi acionada imediatamente, montou um cerco tático e prendeu o suspeito em flagrante pelo crime de perseguição. O nome dele não foi divulgado.

Suspeito confessou perseguição e ações obsessivas

Durante depoimento, o homem confessou que perseguia Isis Valverde há mais de 20 anos e relatou diversas tentativas de aproximação em diferentes locais. Ele também afirmou ter contratado um detetive particular para obter informações pessoais da atriz, como endereço e telefone.

Segundo as investigações, desde janeiro deste ano o comportamento se intensificou, com novas investidas e tentativas de contato direto. Diante da escalada, a atriz procurou a polícia, que instaurou um inquérito para apurar o caso.

Atriz agradece atuação da polícia

Em pronunciamento enviado pela assessoria, Isis Valverde agradeceu a atuação das autoridades.

“Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, disse atriz Isis Valverde.

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Nortistas lideram com 37% compras de Natal de última hora