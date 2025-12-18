Operação

Homem que gravou vídeo realizando os disparos não foi encontrado pela equipe policial

Uma mulher de 29 anos e um homem de 21 foram presos por tráfico de drogas e vandalismo pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) no Beco Manaus, bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, na noite de quarta-feira (17). Durante a ação, um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

O Comando de Policiamento Especializado e o 2º Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ/Rocam) informaram que a equipe foi deslocada para o local para identificar e prender um suspeito que gravou um vídeo realizando disparos de fuzil para o alto no bairro.

Foto: Reprodução

Durante as buscas, o suspeito não foi localizado, mas a irmã dele autorizou a entrada da equipe policial na residência. No local, foram encontrados drogas, munições intactas, balanças de precisão e dinheiro.

Ainda durante a operação, dois outros suspeitos foram detidos ao tentarem bloquear a Avenida Brasil. Todos os envolvidos foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais cabíveis.

